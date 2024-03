Apuntes: FF AA refundacionales avisan que oficiales tuvieron que pedir permiso para ir a testificar a NY

TAIWÁN. Los jóvenes becarios en Taiwán lamentan y denuncian el abandono del gobierno y piden a las autoridades una pronta respuesta.

BOC. Marlon Lara asegura que la bulla en el hemiciclo es que parte de los acuerdos negociados por el “papi” y “Mel” Zelaya es que el Partido Nacional vaya solo a elecciones -no en coalición- y darle “cristiana sepultura” al BOC. Será posible.

JUCOS. Las bases y los diputados cachurecos andan jucos por los acuerdos en el CN, solo que estos últimos son “disciplinados” y no quieren hablar. Mercedes Saravia asegura que no quieren hablar porque andan c... pero avisa que ya les compró papel higiénico.

PERMISO. Las Fuerzas Armadas refundacionales avisan que los oficiales tuvieron que pedir permiso para ir a testificar a NY, y parece que sí, que así debió ser, solo que falta por ver si el castigo será en cumplimiento de la Ley Orgánica o porque se trata de JOH.

CIADI. Los orates del “Grupo de Puebla”, una organización de vividores de izquierda, felicita a Xiomara por haber mandado a volar al CIADI y retomar los proyectos de la Unasur.

NADA. Si de por sí Libre no solo no ha hecho nada para atraer inversiones y generar trabajo, con esa salida del CIADI le dará el tiro de gracia a la pobre Honduras.

LOCO. Ajá, y para terminar de rematar, en la Corte consuman el golpe en la salita. Solo un loco podría venir a invertir aquí.

PAPO. El CCEPL sacó el comunicado aquel de compadre hablado con Wagner y, bajo-bajo, le ordenó que se haga el papo y asuma la presidencia de la salita.

CULPA. Hombre, la bulla es que todo este desmadre, más que culpa de Libre, es culpa de los dueños del Partido Liberal, porque sin su complicidad, Libre no podría hacer nada.

GALLUP. Qué vergüenza, una encuesta de la Gallup -de ahorita en enero- coloca a esta pobre Honduras en primer lugar como el país en LA donde falta más dinero para la comida.

VALOR. Tiene el valor Libre -y sus cómplices liberales- de pretender seguir en el poder. No les basta con todo el daño que han causado en apenas dos años.

JUICIOS. Quién entiende esos juicios en el imperio. Declarar culpable o inocente a alguien por lo que dicen unos individuos que descaradamente confiesan ante el juez y el jurado que mintieron bajo juramento.

SABIO. Fabio Lobo reconoce “paladinamente” que mintió bajo juramento y quién es tan sabio, como Salomón, o adivino, para saber si ahora también está mintiendo o diciendo la verdad.