Apuntes: Expower de ATIC ahora es empleado de Luisito Santos en Uferco

MAÍZ. A la Uferco manda Johelito al expower de la ATIC y al zar anticorrupción, y que se alisten, porque en el próximo corte los manda a pelar papas a la cocina del MP. ¿Y la flamante, pujante y beligerante Asociación de Fiscales? Very well, thank you. ¡Y que viva tía Rixi, hijos del maíz!

GRAMILLAZO. O sea que el expower de la ATIC y el exfiscal en jefe de la Fetccop, ahora serán empleados de Luisito en la Uferco. En otras palabras, a engavetar el gramillazo se ha dicho, papa.

MORGAN. Al menos, claro está, que sea al Uferco a quien se estén terminando de reventar, así como Odir y Rebequita le hicieron la cama en la JP por línea sepa Judas de quién. Y que lo averigüe Morgan.

FALSOS. Allí sigue el Redondo, con sus perfiles falsos en internet, denigrando y señalando de corruptos, narcos y delincuentes a todos sus adversarios internos o externos, menos a los que lo adulan y le celebran sus majaderías, abusos y atropellos.

ZOMBI. En el último de sus videos desde sus perfiles inventados, donde tiene gente a sueldo -con el pisto del Congreso- arremete contra Jorge Cálix -líder supremo de los calixtos- acusándolo de traidor a Libre solo porque no agacha la cabeza, como zombi, a todo lo que mandan de Palacio, como lo hace él sin ningún pudor.

UNGIDA. Que se cuide las espaldas JC, porque la bulla es que tía Rixi ya ha sido ungida por el líder supremo y algunos chuscos juran, incluso, que ya se lo comunicaron a él.

TÍO. Lo bueno es que tía Rixi no solo manda en el Ejecutivo, sino, también, en el Congreso por conducto de tío Carlón. ¡Ahhh! y de Tío Coyote.

CCEPL. Avisa JLM que hubo resolución del CCEPL para ir a la marcha, que fueron seis de sus miembros, pero que “otros dos” se dedicaron a decirle a los liberales que no fueran. Pobre Partido Liberal.

ALIANZAS. Rafa Sarmiento, jefe de bancada de Libre y primo de la presi, asegura que el resignado de la tele es capaz de hacer alianzas con el mero cachudo. Será.ORDENÓ. Hombre, ya hoy es 14 de noviembre y los chuscos siguen cazando apuestas sobre si la Rixi renunciará en enero, como lo ordenó Xiomara. Si así fuera, significa que ya solo le quedaría mes y medio. Ja...je...ji...jo...ju...

LIBRO. Relatan en un libro que el jefe de campaña de Vicente Fox -cuando era candidato- le pidió que hiciera a un lado a Martha Sahagún, su esposa, porque le estaba haciendo mucho daño y el bigotudo mexicano le contestó: “Primero te vas tú”. Y lo echó.