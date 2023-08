CONVENCEN. Hombre, si ya no se convencen ni con esa arrolladora movilización del sábado -a pesar del boicot ordenado por Xiomara Castro- no hay para donde. Como dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír.



BURRO. Pero, lo mejor de la marcha es que Xiomara y Libre se quitaron la máscara, y han dejado al descubierto la perversa “estrategia” que les ha diseñado la maquiavélica y criminal inteligencia cubana y venezolana para seguir en el poder a la brava: Aniquilar a la oposición -al estilo de las dictaduras de Maduro y Ortega- para luego ir a “elecciones” con burro amarrado y tigre suelto. Pobre, pueblo, pobre...



NUNCA. En Venezuela, Cuba y Nicaragua la pobre oposición nunca pudo volver a protestar, y hacia eso lleva Xiomara Castro a la pobre Honduras, con la complicidad de un perverso sector del Partido Liberal, de los partidos chiquitos y de las centrales obreras.



BOC. La aniquilación de la oposición-como en Venezuela, Cuba y Nicaragua- se inicia hostigando y prohibiendo sus protestas, como pasó el sábado con la multitudinaria marcha del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC).



PRESOS. Luego -si el pueblo se acobarda, se doblega o sucumbe ante el tilín-tilín de las monedas, como ciertos políticos- empezarán a meter presos a los opositores, a mandarlos al exilio y hasta asesinarlos.

INCAUTOS. Claro está, para dormirse a los incautos, el nuevo fiscal de Mel Zelaya y de Xiomara comenzará con corruptos reconocidos, pero luego seguirá con aquellos que denuncian sus abusos y violaciones a la Ley y la Constitución, como Gabriela y Julieta Castellanos.



MARAT. Los otros en fila india, esperando turno, son los llamados “golpistas”, iniciando con Romeo, luego seguirán empresarios, periodistas, intelectuales, curas y cardenales, al estilo de Jean-Paul Marat en la revolución francesa.



RELOJ. El sobrino que tienen en Defensa lo dijo de manera clara: El tictac del reloj ya inició la cuenta regresiva para que Romeo vaya preso, luego le tocará el turno a Micheletti, Marcia, Gabriela Núñez, JLM, en fin...



CARTAGENA. O sea que el mentado Acuerdo de Cartagena solo es para el familión de los Zelaya y sus amigotes, no para los del otro bando. Por eso es que Xiomara no para de hablar del tal “golpe de Estado”.



SOLITA. Luego seguirán con los calixtos insurrectos y demás disidentes de Libre, hasta que la familia Zelaya Castro quede solita, haciendo y deshaciendo.