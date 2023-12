Apuntes: Ajá, y ahora que la propia Rixi ha tirado sus cartas y avisa que se lanza

CHAMBERO. Pero ni China ha tenido semejante logro, le aclara Ismael Zepeda, y lo califica de “dizque sociólogo” y chambero. En lo que vino a quedar “geño”.

DOS. Eugenio asegura que más de medio millón han dejado de ser pobres en los dos años de XC, lo que representa, según él, 200 mil familias. Jueeeeee...

MAO. El diputado de la gorrita de Mao ha confirmado que los diputados oficialistas ya andan trabajando por la candidatura de la Rixi. Con razón la campaña contra JC, para apartarlo del camino.

JEFA. Ajá, y ahora que la propia Rixi ha tirado sus cartas, y avisa que se lanza ¿va a renunciar el próximo 1 de enero, tal y como lo ordenó Xiomara, su jefa? Ummmm...

ODIR. La bulla en la UNAH es que Odir ya anda repartiendo chambas y que ya invitó a sus aleros del ala rixista de Libre a su juramentación.

SORRY. En los propios pasillos de la rectoría le confirmaron a la Mujer Araña que de Palacio hubo llamada directa al rector para decirle que, “I’m sorry for you”, pero que ya no le cumplirán la promesa de apoyarlo.

MANDADOS. Y cómo, dice la Mujer Araña, no van a apoyar a Odir si les ha hecho una de mandados, incluido el haberse reventado de la lista para FG a Marito Urquía y a Luis Javier Santos.

FAVOR. Pero, el mayor favor de Odir a Libre y a Redondo, dicen, es la leguleyada que mandó al Congreso sobre la extradición, para que no extraditen sepa Judas a quién. Y que lo averigüe Morgan, papa...

NELES. Para que vean ustedes lo patas arriba que anda Honduras en los tiempos de Libre, que entre los candidatos a rector hay un renombrado científico, exdecano de Medicina, pero, como no es activista refundidor, neles pasteles. ¿Y Nelson?

LIBRE. Hasta que al fin saldrá libre Fujimori, cuando ya casi es un cadáver andante. La izquierda troglodita odia a muerte al “chino” solo porque metió al mamo al loco asesino de Sendero Luminoso, y el mismo “amor” le tienen a Uribe, por su lucha contra los narcos de las FARC.