SHANGHÁI. El gordito Aldana anda que no cabe, porque en los próximos días firmará un acuerdo de hermandad con Shanghái, la capital industrial de China y la capital del capitalismo en Asia.

BONO. Adivinen qué diputados ya se andan frotando las manos y brincando en una pata, porque ya viene el bono morazánico, y les acaban de dar cien mil por cabeza por el Día del Niño. Y esto que tienen más de un mes sin chambear. Qué tal si trabajaran.

MORAZÁN. Para no perderle el hilo al culebrón de la semana, si Morazán viviera, sería motaguense o sería olimpista. O de los Potros de Olancho. Sería de Libre o sería del BOC.

EJE. ¡Qué debates “más constructivos” los de la clase política catracha, jodido! Miles de hondureños varados en la frontera sur del imperio, pidiendo asilo, huyendo de su patria, y a los políticos y a los que gobiernan les pela el eje.

SEQUÍA. ¡Ajá!, ¿y la hambruna que se viene por el cambio climático y el niño malcriado -el de la sequía-, ¿tampoco a nadie le importa?

PLAN. La producción de arroz -dicen los agricultores- se vendrá a pique en casi un 40 por ciento, y lo mismo pasará con el maíz y los frijoles. Tal vez Morazán -si revive- tiene un plan para enfrentar la hambruna.

ONLY. Se queja una colega periodista, que no es fea y tiene sus buenos atributos, que le ha ido tan, pero tan mal con el gobierno de la refundición, que el día menos pensado abrirá un only fans.

AMATES. ¡Hombre!, a la “people” de la Costa de los Amates, ya solo falta que la orine un chucho. En tiempos de Pepe Lobo les construyeron un puente y no aguantó ni la primerita brisita, y ahora son los bordos, que se desmoronaron como castillos de arena en la playa, con la primera olita. Pobre, pueblo, pobre...

MURO. A contrario sensu, como les encanta decir a los lic, en el lado salvadoreño todo es paz y tranquilidad. El gobierno, desde hace años, les construyó un muro de verdad, y no se han vuelto a inundar, Así se pegan botones, jodido.

LADOS. La “Mujer Araña” manda a decir que ese desmadre en el consulado de Barcelona es en todos lados donde Honduras tiene representación, incluso en algunas embajadas, porque resulta que hasta en esos lugares han nombrado a colectivos de Libre.

CALLES. Silencio total de las otrora aguerridas feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, en fin, que anduvieron 12 años en las calles con Libre y hoy no les tiran ni de aquellos que dijimos.