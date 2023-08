TAIWÁN. Expulsado Taiwán del elefante blanco llamado Parlacen y anuncian el ingreso de China Popular. Solo le sacaron el billetillo al pobre Taiwán.

TRUMP. Anuncia Trump que el jueves se entregará en la cárcel del condado de Fulton y le manda a decir a sus aleros que le lleven cigarros, burritas y una cobija.

BUSES. Avisa Scherly, la “amiga” de Johanna, que trae 81 buses de Cortés para la marcha de Xiomara del próximo martes, con desayuno, almuerzo y todos los mikis para toda la “people” que viene. Tienen pisto.

RAFA. Pero, como dicen que en guerra avisada no hay soldado muerto, segurito que el “eficientísimo” de Rafa Barahona ya tiene listos sus inspectores para detener y multar a todos esos buses, como lo hizo el sábado con la marcha del BOC.

PUJANTE. Avisa Nasralla que la siguiente movilización del ahora pujante y poderoso Bloque de Oposición Ciudadana será “jampedro”. Fumen, refundidores.

DOS. Ahora es que José Luis no es autoridad del Central Ejecutivo, solo Marcia, y ellos mismos mandaron a los dos a la misa del Bloque de Oposición. ¿Entonces?

CHICHA. Bueno, pero para que no sigan hablando babosadas que no son ni chicha ni limonada, que no sé qué, que aquí que allá, el Partido Liberal hará consultas con La Santera y con Walter Mercado para saber si el BOC les conviene o no. Jueeee...

BOLO. En esas redes circulan documentos sobre una demanda por la “bicoca” de 67 millones que el brother de Marcio Sierra, presidente de la CNBS, le acaba de ganar al Estado. Con razón Pepe dice que “ganarle demandas al Estado es como pegarle a un bolo”.

ASESOR. Andan unos brincando solo porque EER habría despojado de sus funciones al trotamundos de Gerardo Torres -ya le ha dado la vuelta al mundo como tres veces- y puso a su asesor Eduardo Rosales.

JETEA. Si de verdad se lo tronó, sería de las pocas cosas buenas que ha hecho el canciller, porque, para empezar, no manda nada y hasta el tal Gerardo Torres lo jetea.

CARTA. Gran polvareda levantó ayer una presunta carta de Sabillón a Xiomara Castro, en la que le pide que “comience a gobernar” y no se deje mandar de su esposo.

CÁNCER. Pobres mujeres, muriendo de cáncer en el Hospital San Felipe por falta de quimioterapia. Las volverán a atender hasta dentro de siete meses. Pobre, pueblo, pobre...