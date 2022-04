COBRAS. Gran tensión en los Cobras por la extradición de JOH, la cual podría ser de un momento a otro, inclusive esta madrugada. El chaparrito de El Ocotal llegó ayer a darle los últimos toques al operativo.

HIJAS. También ya llegó la ex first lady a traer los libros que le había llevado, y todo lo demás, y ayer llegaron sus hijas a despedirse.

PASTEL. Sigue la repartición del pastel en el CNE: Eulogio Chávez por Libre, nuevo codirector; Thelena Martínez por el PL, es la sustituta de Dilmito, y Sohamy Yolanda Núñez por el PN, nueva directora financiera.

CHAN. Ajá, ¿y las clases presenciales? “Sponda que responda”, como le gritan ahora sus colegas en sus consignas, jura por su amigo Arnaldo Bueso que casi dos millones llegaron. Por qué mejor no se cuenta una de Jackie Chan.

ÚNICO. Penoso y vergonzoso lo que está pasando en Honduras con la educación pública. Es el único país de Latinoamérica que sigue sin clases cuando, por el retraso educativo, debió ser el primero en volver.

AGUA. Fructífera misa de Aldanita y su equipo con el secre privado Héctor Zelaya para el rollo del agua. En 60 días viene licitación de la represa de Jinijuare, cerca de Santa Ana, con capacidad para 22 millones de metros cúbicos, el doble que Los Laureles.

PAPI. Pero la bulla es que en la AMDC también andan con la onda de parar los trabajos de la represa de San José, la que el “papi” dejó encaminada, no se sabe por qué y para qué. “I can’t believe it”.

MONA. Ajá, ¿Y el mentado Fondo Departamental? To be or not to be. Para que vean que, el que de la manzana habla, comérsela quiere. Se llame como se llame, al final es la misma mona en distinta rama.

MACETA. Lo único que ha cambiado en el hemiciclo es que los diputados “impolutos”, sobre todo los del PSH, ahora le vuelan maceta a todo medio o periodista que “osa” en cuestionarlos.

TARIFADOS. Que medios tarifados, que tales por cuales, que los tales Hermes y que “no se deje chantajear, presidente, siga adelante con el fondo, que estamos con usted”.

REPETIR. Lamenta Juan Flores, líder de la comunidad migrante catracha en el imperio, que por falta de planificación más de 26 mil hondureños tendrán que repetir el trámite para sacar su pasaporte.

MESES. A volver a recorrer grandes distancias, para volver a tramitar lo que ya habían tramitado hace meses, solo porque ahora han decidido emitir otro documento.