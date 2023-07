2008. Vuelve la mula al trigo con aquella planta de gas de una empresa chapina que intentaron meter en 2008, en el primer gobierno del olanchano y, como ahora habrá compras directas gracias a la “emergencia” del Erick, esta vez pasará lisa. Feliz el turquito perfumado del sombrerito. Ja... je... ji... jo... ju...

911. Pobres empleados del 911, tienen meses de estar viviendo en un infierno y, para terminar de rematar la cosa, mandan a Miroslava Cerpas, la que casi incendia el Servicio Civil, a “poner orden”.

MAÍZ. Pues, hombre, Hilario, en el hemiciclo sigue el maíz a peso, mientras el CNA denuncia que solo en boletos aéreos y viáticos se han echado 67 millones. Pero, pregúntenles, son el “congreso del pueblo”.

MARTES. La bulla es que hasta el otro martes habrá sesión, siempre y cuando el conserje usurpador acepte aprobar el acta sin el adefesio de la CAF, si no, quién sabe.

CRISIS. De momento todo está en el “frízer”, cero pláticas entre los refundidores y cachurecos que negociaron la Corte, pero, no se descarta que regresen a la mesa. Al menos, claro está, que MZR esté buscando crear una crisis para justificar la cosa aquella.

CABALLO. Réquiem para Mauricio Zepeda, el popular “Caballo”, eterno enlace entre la muchachada de la prensa, la directiva y los diputados en el Congreso, desde tiempos de Montoya. QEPD.

JUCOS. Los calixtos andan jucos porque resulta que, por puro sectarismo a lo interno de Libre, la Rixi no le ha pasado el billete al IP para el rollo de la matrícula vehicular. Como amenaza con lanzarse.

CHEMA. Ya volvieron a desempolvar a don Chema Betancourt, cada vez que quieren revivir el vetusto Toncontín y echarle riata a lo poco que medio funciona en el país -como Palmerola- ya saben a quién buscar.

CHINOS. Hombre, si lo que quieren es darle Palmerola a sus nuevos aliados chinos, y de paso mandar al carajo la base gringa, que agarren blanquillos y lo hagan, pero ya dejen de hablar tantas majaderías. Just do it.

AMABLE. Sacan a bailar hasta el Inprema y Amable de Jesús ya ha tenido varias misas con todos los institutos de previsión, viendo cómo les sacan el billete para la red vial.

VALE. Con solo esas más de 150 circulares que PIA le ha mandado a Mauricio Ramos, y no ha contestado ni una, hay motivos de sobra para que lo acusen por violación a los deberes de los funcionarios. Como ellos no pagarán esas millonarias demandas, les vale.