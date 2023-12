POBRE. Qué bajo y cerril ha caído el aprendiz de canciller, insultando y descalificando a la Iglesia Católica sólo porque el obispo de SPS le pidió a la presidenta echar una mirada al pueblo.

SOBERBIA. Qué soberbia del remedo de canciller, intolerante y vulgar, primero escribió un mensaje en X lleno de horrores y después lo quiso componer. Bárbaro.

COHETES. Pues, hombre, Hilario, la tirazón y pólvora en la capital estuvo a potencia máxima y parecía la guerra que Israel libra contra Hamás en la Franja de Gaza.

ALDANITA. O sea que los capitalinos se metieron la ordenanza municipal allá por el arco de triunfo, como suele ocurrir todos los años.

CONTROL. ¿Qué caso tiene que se prohíba el comercio de pólvora en la capital si en los municipios aledaños se vende a diestra y siniestra? La salida al sur estaba poblada de estos negocios que daban la opción de pagar hasta con tarjeta y al crédito.

FIESTA. A quienes se vieron empalagados y felices en estas fiestas de Navidad fue a una pareja de políticos recién casados, que celebraron a lo grande.

DISNEY. Otras fotografías y videos en redes sociales mostraban a LR disfrutando en el mundo de Disney. El del bombo salió a vacacionar al parque de Mickey Mouse, como merecido descanso tras los agotadores casi cuatro meses donde solo convocó a una sesión en el Congreso Nacional.

VISA. Los internautas rápido concluyeron que se trataba del Disneylandia de Francia y no de Florida. ¿Por qué habrá optado por viajar a Europa y no a Estados Unidos si no tiene problemas con la visa?, se preguntan muchos de sus fieles seguidores.

PROTESTA. Otros le dieron el beneficio de la duda y recordaron que LR prometió no viajar más a Florida en protesta a la ley antiinmigrante de ese estado. Dicen que Ron DeSantis, gobernador de Florida, no duerme desde entonces por el impacto de la decisión de LR.

TARDANZA. Por fin el pueblo de San Antonio de Flores, en Comayagua, tiene alcalde. Pedro Cáceres ya asumió, pero sabe a victoria pírrica, porque de los cuatro años en el poder ya se comió la mitad, porque el CNE y el Poder Judicial tardaron dos años en resolver el problema.

BURLA. De vendehúmos califican al gobierno con esa noticia que la ONU aprobó la instalación de la CICIH. En el mismo texto que compartió el canciller dice que la asamblea de Naciones Unidas solo instó a su secretario general a apoyar los esfuerzos de Honduras, todavía no se ha decidido nada... atol con el dedo querían dar.