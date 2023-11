ROATÁN. Un viaje a Roatán con todo pagado -incluido curso de buceo- a quien adivine a qué llegó ayer la embajadora imperial a Palacio.



REY. Hombre, nunca como en el MP se ha cumplido aquello de que, “muerto el rey, viva el rey”. Poco hizo falta para que recibieran a Johelito con carrera de bombas y mariachis.



SIBRIÁN. Con “soldados” así, el pobre Sibrián no le habría ganado ni a esa puercada del Motagua, si de fútbol se tratara. El primero en cuadrársele a Johelito fue el director de fiscales, y luego siguieron los demás jefes, incluido los ATIC y los ufercos.



PASO. El CCEPL denunció que los chepos no dejaron entrar a Sibrián a punta de pistola. Para que vean cómo están las cosas. Tavo Sánchez, el ministro de la inseguridad, dio orden que no lo dejaran pasar y que le abrieran paso a Johelito.



INTERINOS. Que mejor nos cuenten una de vaqueros con eso de los interinos, mandan a decir unos chuscos, que solo vean el caso del rector, que llegó por seis meses a la UNAH y ya lleva seis años.



ONDA. Allí andan unos chuscos con la onda de que algunos diputados azulejos ya sabían lo de la Comisión Permanente y lo de Johelito, que todo ha sido de compadre hablado con el lado oscuro del PL y con Libre, a cambio sepa Judas de qué. Y que lo averigüe Morgan.



LOCOS. Ajá, y la enigmática “Mujer Araña” asegura que en el “paquete” de las negociaciones por Johelito también entraron unos influyentes personajes en el arte de generar opinión pública, a cambio de que se hagan “humo” y los “locos”. Será.



BOC. La otra cosa que dicen es que el resignado de la tele anda juco, porque le habían ofrecido ser el candidato del BOC y con la aparición del “papi”, todo se vino a pique.



SALITA. La pregunta del millón. ¿Qué hará la salita aquella cuando lleguen los recursos de inconstitucionalidad? Si es que llegan, porque, con esos arreglos bajo la mesa que dicen, quien sabe. Y los majes peleándose.



CORRIÓ. Ajá, y el uferco, después que quería ser FG y su mismo partido se lo reventó de la lista, ayer corrió a ponérsele a las órdenes al adjunto.



JUECES. Solo la Asociación de Jueces y Magistrados se ha parado en “30” y pide respeto a la Constitución, aclarando que en ninguno de los 15 numerales del artículo 8, dice que la Comisión Permanente puede elegir al fiscal general y adjunto.



BANDOS. Manda a decir Tavo Sánchez que Johelito está bien electo y que de los dos bandos ha habido turuncazos. ¡Ahhh! Y que viva la refundación.