Roatán entre los 15 mejores destinos naturales del mundo según ranking de Corona y Trip Advisor

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Corona y Trip Advisor anunciaron su nueva colaboración para revelar una lista de los mejores destinos naturales del mundo llamada “Lo mejor de los mejores destinos naturales” como parte de sus premios anuales de mejores destinos para viajeros.

Roatán ha sido seleccionado por millas de viajeros en el mundo como uno de los mejores destinos naturales del mundo- debutando en la lista como el destino número 15.

El patrocinio de esta categoría es una de las muchas maneras por las cuales Corona busca estimular el deseo de conectarse y experimentar la naturaleza en sus consumidores para el 2024.

Coronado como uno de los mejores destinos naturales del mundo, las aguas cristalinas de Roatán comparten la lista con destinos de primera categoría y reconocidos a nivel mundial como Egipto, Indonesia, Hawaii y Sudáfrica.

Con la visión de inspirar a viajeros en todo el mundo a explorar nuevos e icónicos lugares, Corona se alía con Trip Advisor- ya que ambas marcas comparten un ideal en común: que las personas son la mejor versión de sí mismas cuando están en la naturaleza. y viajando por el mundo.

Corona patrocina dos de las categorías de los premios anuales de la plataforma este año:

· Destinos de Naturaleza (Destinos Naturales): Una categoría en la que votaron millas de viajeros, Best of the Best Awards: Nature Destinations identifica los mejores lugares del mungo para disfrutar de la naturaleza. Corona está ayudando a Tripadvisor a desarrollar los lugares de este año.

· Destinos Sostenibles: Una nueva categoría patrocinada por Corona que premia los mejores destinos sostenibles del mundo que sobresalen por su compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Los viajes hacia lugares con impresionantes paisajes naturales son el segundo tipo de viaje más popular según el último Travel Index de Tripadvisor. Por eso, la lista de destinos naturales cuenta con una gran variedad de destinos de ecoturismo donde las personas podrán desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza. Desde escalar los Himalayas hasta ver un atardecer en Roatán, hay algo para cada tipo de viajero.

“Como una marca nacida en la playa, preservar el mundo natural es el centro de lo que somos y creemos que pasar tiempo en la naturaleza nos ayuda a relajarnos ya desconectar para reconectar”, dijoClarissa Pantoja, Vicepresidente Global de Mercadeo Corona, AB InBev.