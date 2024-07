La versión queer del musical “Cats” triunfa y rompe las expectativas

Durante la pandemia, Bill Rauch, director artístico de PAC NYC, estaba trabajando en una versión queer de “Cats”. Pensó que un hombre mayor interpretaría a Grizabella y cantaría la balada definitoria, “Recuerdo”, solo en un bar gay. “Sin embargo, al pasar tiempo con el material me di cuenta de que, por supuesto, no es un bar. Es un salón de baile”, recordó.

Por Joshua Barone/The New York Times

Siempre ha sido difícil elegir el elenco para “Cats”. Pese a tener poca trama, ha exigido artistas que pudieran interpretar las melodiosas canciones de Lloyd Webber, sobrevivir una secuencia de baile como “El Baile Jelical” de 10 minutos y, bueno, actuar como un gato. La reposición de PAC NYC tiene el elemento añadido del baile de salón. Al final, el elenco tomó del teatro y del baile. Los dos papeles principales, Gatusalem y Gus, fueron desempeñados por André de Shields del teatro y Junior Labeija, del clásico documental de baile de salón “Paris Is Burning”.

Chasity Moore, la veterana del baile de salón, interpreta a Grizabella.

“Muchas veces, los chicos más jóvenes no investigan y cuando estas chicas mayores regresan, no reciben la mejor bienvenida”, dijo Moore. “Al cantar Grizabella ‘Recuerdo’, dice: ‘Me estás menospreciando, pero no tienes idea de lo que pasé por nosotros. Tócame, sangro como tú’ ”.

© 2024 The New York Times Company