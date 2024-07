Sierra Leona prohíbe matrimonio infantil con severas penas y multas

Por Amelia Nierenberg / The New York Times

Un mapa de matrimonios infantiles elaborado por Girls Not Brides, una organización mundial que trabaja para poner fin a esta práctica, muestra que 16 de los 20 países con las tasas más altas se encuentran en África.

“Se les obliga a ser adultas antes de ser adultas”, dijo Kadijatu Barrie, de 26 años, estudiante y coordinadora de programas de Strong Girls Evolution, una organización de redes para mujeres de Sierra Leona.

Barrie dijo que su familia había comenzado a presionarla para que se casara cuando tenía 10 años, y que su padre la repudió a los 15 por negarse. Le preocupaba tener que abandonar la escuela.

Bajo la ley, las personas que se casen con menores de edad pueden recibir una condena de 15 años en prisión o una multa de más de 5 mil dólares. Se trata de una pena severa en un país donde el producto interno bruto per cápita fue de aproximadamente 433 dólares en el 2023, reporta el Banco Mundial. La ley también prohíbe la cohabitación en la que un adulto vive y tiene una relación sexual con una menor de edad. Los padres no pueden dar su consentimiento al matrimonio de una menor de edad. Los oficiantes no pueden presidir uno. Los invitados no pueden asistir a una ceremonia. Cualquiera que “ayude o incite” al matrimonio puede enfrentar una sentencia de 10 años o una multa de unos 2 mil 500 dólares, o ambas.

El veto se alinea con una amplia iniciativa en Sierra Leona por promover los derechos de las niñas manteniéndolas en la escuela y protegiéndolas de la mutilación genital. El Presidente Julius Maada Bio y su esposa, Fatima Bio, impulsaron la prohibición.

“Siempre he creído que el futuro de Sierra Leona es femenino”, publicó Bio en las redes sociales después de firmar la ley con su hija a su lado.

Joseph Johnson contribuyó con reportes a este artículo.

