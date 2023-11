Misión a Marte, con nuevos surcos

Por Alexis Soloski / The New York Times

Cuando Ed Baldwin aterriza en la Luna en 1971, apenas entraba en la mediana edad. Su cabello castaño cae sobre su frente. Su cara bien afeitada prácticamente carece de arrugas. Pero el espacio puede envejecer a un hombre. Para el 2003, en Marte, su cabello se ha vuelto canoso y escaso, y las arrugas se han multiplicado.

Ed es un personaje de la serie “For All Mankind” de Apple TV+. Lo interpreta el actor sueco Joel Kinnaman, que tenía más o menos la edad de Ed en la primera temporada. Pero en la cuarta temporada, que se estrenó el 10 de noviembre, Kinnaman, de 43 años, interpreta a Ed de 70 años. Sus días de rodaje normalmente comenzaban antes del amanecer, con cuatro horas en la silla de peluquería y maquillaje.

Creada por Ben Nedivi y Matt Wolpert con Ronald D. Moore, “For All Mankind” plantea un mundo en el que la carrera espacial nunca terminó, mostrándola de la década de 1960 hasta el presente. Eso requiere que sus personajes envejezcan una década entre temporadas, sin el uso de efectos generados por computadora. (En “For All Mankind” esos se reservan para asteroides y explosiones, no para caída del cabello).

En la temporada 1, el equipo de maquillaje, dirigido por Erin Koplow, utilizó base para dar a los actores un aspecto juvenil. Para las mujeres, encima se aplicó maquillaje apropiado a la época. En la segunda temporada, algunos actores recibieron pequeños trozos de una solución de látex que da la apariencia de líneas finas.

Para la temporada 3, hubo más solución de látex y más canas. A Kinnaman le aplicaron prótesis de silicona, que crearon arrugas más profundas. Y los actores se movían de manera diferente, reflejando dolores de espalda y articulaciones.

El vestuario también envejece y sitúa a los personajes. Al igual que el maquillaje, la ropa de época está destinada a murmurar, no a gritar. “Es mejor si no son demasiado escandalosos”, dijo Esther M. Marquis, diseñadora de vestuario de la tercera y cuarta temporada.