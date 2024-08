Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan “Fly Me to the Moon”

Por Annie Aguiar/The New York Times

“Fly Me to the Moon”, el nuevo vehículo de Scarlett Johansson y Channing Tatum, echa mano de una teoría de conspiración desmentida desde hace mucho tiempo como punto de partida para una comedia romántica sobre la carrera espacial.

A fines de los 60, la NASA, recelosa, reconoce la necesidad de mejores relaciones públicas durante la Guerra de Vietnam.

La campaña subsecuente lleva a filmar una versión simulada de la misión Apolo 11 en un estudio incluso al tiempo que acontece la misión real. Aventuras y romance resultan de ello.

“Fly Me to the Moon” no es la primera película basada en la creencia errónea de que el alunizaje fue un engaño, una teoría de conspiración que surgió en los 70. Lo que distingue a “Fly Me to the Moon” es su insistencia en la verdad. Los guionistas de la cinta dijeron tener la esperanza de que refuerce la historia real del alunizaje. ¿Pero acaso es eso posible en nuestra era de las redes sociales?

El guion, escrito por Rose Gilroy y basado en una historia de Keenan Flynn y Bill Kirstein, juega con esa teoría, lo que incluye una broma sobre la creencia de algunos adeptos de la teoría conspirativa de que el director Stanley Kubrick supuestamente participó en simular el histórico acontecimiento. (No es así). Pero a final de cuentas, el filme enfatiza que el alunizaje del Apolo 11 realmente tuvo lugar.

Flynn contó que la idea inicial para la película surgió en el 2016. Al tiempo que Estados Unidos luchaba con interrogantes sobre la verdad durante una campaña presidencial en la que Donald J. Trump fustigaba a los medios “mentirosos”, el alunizaje presentaba un entorno perfecto.

Gilroy dijo que había leído algunos libros para entender mejor la conspiración, pero que no tenían fundamento.

“Queríamos desarrollar una historia en torno a la idea de que estas personas se unen para asegurar que la misión es real”, apuntó. “En ninguna de mis investigaciones me topé en algún momento con una pizca de información que me hiciera cuestionar de algún modo la validez de este logro”.

Adam Frank, un astrónomo y físico en la Universidad de Rochester, en Nueva York, dijo que la cultura popular tenía la responsabilidad de combatir una tendencia nihilista de dudar de la ciencia y el potencial humano.

Lawrence Hamilton, profesor de sociología en la Universidad de New Hampshire, quien estudia creencias conspirativas anticiencia, apuntó a una imagen usada por negacionistas del alunizaje como una historia aleccionadora. La fotografía, que muestra a astronautas sin cascos durante su entrenamiento, ha sido compartida en redes sociales a través de los años.

“Dijeron, ‘hélos ahí falsificando el alunizaje, es una prueba’”, recordó. “Y harán lo mismo con fragmentos de esta película. Harán lo que sea para decir ‘esto demuestra lo que hemos dicho todo este tiempo’”.

© 2024 The New York Times Company