Receta para la soledad: la vida del chef privado

Por Amelia Nierenberg / The New York Times

Y muchos chefs dijeron que los clientes esperan que se presenten con poco aviso. Tejas Jhaveri, de 25 años, un chef privado de Oahu, Hawai, recibió un mensaje de texto una noche solicitándole que hiciera el catering de un evento al día siguiente, con sólo unas horas para planear, comprar y cocinar. "Se convierten como en amigos de la familia, pero al mismo tiempo son tus jefes", dijo.

Rob Li, de 26 años, tiene su propio departamento de verano como chef en el complejo de un multimillonario en los Hamptons de Nueva York. Pero la vida en la isla puede ser demasiado tranquila: a veces pasa toda la noche en FaceTime con amigos que están juntos en la ciudad de Nueva York. "Sólo somos él y yo", dijo sobre su cliente de mediana edad, agregando: "No hablamos ni interactuamos mucho debido a la enorme diferencia de edad".

Meehan, de 32 años, viaja sin su esposo y su perro durante el verano para trabajar en la casa de su cliente en los Hamptons, donde ha estado publicando videos. "Esos días en los que sólo estoy yo en la casa, psicológicamente no es fácil", dijo.

Younge se ha perdido muchos cumpleaños y sus amigos ya no la invitan a salir.

"Siento que conozco a mucha gente, pero no tengo muchos amigos, y eso me parece bien", dijo, agregando: "Me metí en muchas discusiones. Me han maldecido tantas veces. Y no puedo decir nada más que 'lo siento'".

© 2023 The New York Times Company