Rebel Wilson revela secretos de su vida y carrera en “Rebel Rising”

En el primer capítulo, escribes sobre tu temor de que perder peso perjudicaría su carrera. ¿Has experimentado alguna repercusión negativa?

Hubo algunas personas que dijeron, oh, ya no creemos que sea chistosa o ahora me ha perdido como fan porque ya no puedo identificarme con ella. Pero creo que si leen el libro entenderán mi viaje con el peso y la salud.

¿Qué es lo que más te preocupa hacer público?

La parte de perder la virginidad a los 35. Eso era algo que absolutamente nadie sabía. Y pensé, ¿debería ponerlo en el libro? Pero luego pensé, tal vez habrá otras personas que florecieron tarde y podrían encontrar consuelo en ese hecho.

Describes tu relación romántica con una tenista profesional. ¿Te preocupaba que pudieras sacar del clóset a esa persona?

No creo que nadie lo adivine jamás. Y no quiero que mis memorias violen su privacidad.

Describes cómo pudiste negociar 10 millones de dólares por “Pitch Perfect 3” tras enterarte de que el estudio realizó una encuesta de investigación de mercado que mostró cuánto amaba la gente a tu personaje, “Gorda Amy”.

Universal Studios es increíble, pero ¿ganaron toneladas de dinero con las películas de “Pitch Perfect”? Sí. Entonces, a pesar de que absolutamente adoro a toda esa gente en Universal, ¿utilicé esa influencia a mi favor? Sí.

También escribes sobre una extraña experiencia que te inspiró cuando vivías en Sudáfrica y contrajiste malaria.

Fue una alucinación hecha y derecha de que yo era actriz y había ganado un Premio de la Academia. Cambió toda la trayectoria de mi vida. Cuando algunas personas decían: “¿Pero cómo seguiste adelante?” o “Siempre parecías creer en ti misma”, yo respondía: “Porque lo vi suceder”.

