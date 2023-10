Ayuda a escribir sermones que no provoquen sueño

Por Sarah Maslin Nir / The New York Times

Los jugadores de futbol americano tienen el Súper Tazón. Los actores tienen el Óscar. Y los rabinos tienen Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Es un momento de mucha presión para el clero, que predica ante bancas repletas de fieles que sólo acuden una vez al año. Todas las miradas se posan en los rabinos, esperando un sermón perfecto que mantenga a la congregación inspirada, interesada —y despierta.

Es por eso que se ha sabido que rabinos por todo EU recurren a una fuente inusitada de respaldo: una ex ejecutiva publicitaria de Nueva York.

Durante los últimos ocho años, Michele Lowe ha surgido, para su sorpresa, como un recurso para docenas de rabinos. A través de recomendaciones de boca en boca, su información de contacto ha sido transmitida de una sinagoga a otra por clérigos que batallan con sus sermones.

"Me llamo a mí misma la 'judía en la banca'", dijo Lowe. "Llego y digo, 'aquí estoy, ¿y en qué quieren que me ponga a pensar en los próximos 12 meses?'".

Este año, editó 33 sermones para Rosh Hashaná y Yom Kippur.

Cuando Lowe recibió una llamada de la rabina Mara Nathan en el Templo Beth-El, en San Antonio, Texas, platicaron de cómo añadir una chispa contemporánea a los sermones. ¿La respuesta que se les ocurrió?

Barbie. Nathan planeaba combinar lecciones de la película "Barbie" con las del rabino Hillel, el teólogo babilonio nacido en el año 110 a.C., en un sermón acerca de aceptar la imperfección.

Lowe, de 65 años, adquirió prominencia en los 80 por producir comerciales famosos para cosas como condimentos y arena para gatos. Dejó la publicidad para convertirse en dramaturga, cobrando un inusitado impulso inicial cuando su primera obra, "The Smell of the Kill", fue producida en Broadway en el 2002.