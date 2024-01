¿Quién era la misteriosa mujer enterrada sola en el cementerio de mascotas?

Para Martín, la idea de enterrar a un ser humano en un cementerio de mascotas no era en sí algo raro. Junto a los aproximadamente 80 mil animales enterrados en el cementerio, hay unas 900 personas que deseaban descansar eternamente con sus mascotas.

No tenía familiares.

Por Andrew Keh/ The New York Times

“¿Por qué diablos todavía no me muero, Janis?”, le decía, en términos más profanos, a su entrenadora, Janis McDonald.

Entre las cosas que Martin no sabía era que, en México, había un grupo de amigos que amaban a Chaarte y la recordaban con cariño. Era una lectora voraz y una experta en crucigramas. Fumaba constantemente y bebía con entusiasmo.

Pero no había nadie que llorara a Chaarte. Entonces, un día de marzo, Martin llevó sus cenizas a un terreno baldío. Observó mientras el capataz y el supervisor excavaban una tumba, de aproximadamente un metro de profundidad.

La imagen muestra a Chaarte sosteniendo a un bebé.

Pronto, Johnson y McDonald estaban conversando por teléfono. Él le dijo que necesitaban encontrar al hijo de Chaarte.

“Está muerto”, dijo ella.

Ella supuso que él lo sabía. ¿No habían sido enterrados juntos Chaarte y su hijo?

Dana Bassett nació en 1954, aunque Chaarte no había planeado quedar embarazada. No tenía relación con el padre y había decidido abortar. Pero no pudo hacerlo.

“Ella decidió: ‘Bueno, simplemente voy a tener este bebé’”, dijo Melanie Nance, una amiga.

Chaarte crió a Dana sola en Manhattan, siempre preocupada por mantenerlo fuera de problemas. Esa ansiedad, en parte, la llevó a casarse con un amigo, Abner Chaarte, cuando Dana era joven. Ella pensaba, dijeron sus amigas, que su hijo necesitaba una figura paterna en su vida. El matrimonio no duró mucho. Pero la amistad perduró.

Los temores de Chaarte se hicieron realidad: Dana tenía 14 años cuando la heroína entró en su vida. Su madre intentó enviarlo a rehabilitación, pero unos años después murió de una sobredosis.

“Ella nunca lo superó”, dijo Nance.

A los 60 años, Chaarte se preparaba para dejar NY. Pero no quería que su hijo estuviera solo. Entonces, el 23 de enero de 1989, enterró sus cenizas en el cementerio de mascotas de Hartsdale. Allí descansaría con dos queridas mascotas fallecidas como compañeros. Johnson, la pareja de Chaarte, más tarde compró allí también un terreno.

En México, Chaarte encontró algo de paz. Pero cerca del final, pensó más en su hijo. “Si muero, uno de mis sueños sería estar con mi hijo”, le dijo a Isaac Uribe, un amigo en México.

Johnson colgó el teléfono y le escribió a Martin: “Un amigo cercano de Chaarte me acaba de decir que las cenizas de su hijo también fueron enterradas en su cementerio después de que murió cuando era un adolescente a mediados de los años 1970”.

Martin descubrió que Dana Bassett había sido enterrado hace 30 años.

Una lápida de granito mostraba los nombres de un perro, Jackie Paper, y un gato, Puff the Magic Dragon. Arriba estaba el nombre del niño, Dana Brooks Bassett. Y debajo estaba grabado el nombre Patricia. Ella estaba destinada a estar allí.

El 19 de agosto del 2021, Martin y dos trabajadores extrajeron los restos de Chaarte de donde habían sido enterrados el año anterior. Caminaron con las cenizas unos 50 metros hasta la tumba donde su hijo había estado esperando durante más de 30 años y las depositaron allí.

Todavía no sabía quiénes eran Chaarte y Bassett. Pero sabía que deberían estar juntos. Y ahora lo estaban.

