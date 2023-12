¿Qué ha logrado la era de las protestas masivas?

Por David Wallace-Wells / The New York Times

Ahora se escuchan los superlativos con una regularidad desorientadora: las protestas más grandes en la historia de Estados Unidos, en la historia de Europa, en la historia de Latinoamérica; la mayor desde Black Lives Matter, desde la Primavera Árabe o desde las manifestaciones del 2003 contra la guerra de Irak.

Durante el último mes, después de que Hamas irrumpió en Israel y masacró a mil 200 personas y de que las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaran a bombardear brutalmente Gaza en respuesta, las calles del mundo se han vuelto a llenar. Para muchos de los que participan con entusiasmo y para muchos de los que observan desde lejos con horror, las protestas han parecido un punto de inflexión generacional.

El 4 de noviembre, unas 300 mil personas marcharon en Washington en apoyo a los palestinos. Diez días después, fueron decenas de miles las que apoyaban a Israel. El 11 de noviembre, en Londres, fueron 300 mil por la causa palestina. En París, al día siguiente, 180 mil personas marcharon contra el antisemitismo. De país a país, lo que ha sorprendido es la creciente participación.

Por muy sin precedentes que puedan parecer las protestas, también resultaron inmediatamente familiares. Estábamos viviendo una especie de época dorada de la protesta pública, escribe el periodista Vincent Bevins en su nueva y notable historia, “If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution”. Más personas participaron en protestas entre 2010 y 2020 que en cualquier otro momento anterior en la historia de la humanidad. Y sin embargo, escribe, nada parece mejorar.

Durante una década entera, movilizado por las redes sociales e inflamado por las desigualdades de la globalización, el mundo estuvo en llamas con protestas masivas: Occupy Wall Street, la Plaza Tahrir, el Parque Gezi en Turquía, Brasil y Chile y Ucrania y Hong Kong. En ese entonces era casi irresistible pasar por alto las diferencias entre estos movimientos y ver en cambio una ruptura asombrosa e imprevista en el orden global, y una que se seguía desgarrando —un 1848 actual de levantamiento global paralelo. Sin embargo, Bevins sostiene que lo más notable es cómo terminó: con casi todos los países de regreso al punto de partida o peor, mientras las fuerzas reaccionarias y las reacciones negativas desdoblaban lo que alguna vez pareció un arco inevitable de la historia.

¿Qué explica el patrón? Para Bevins, es principalmente una cuestión de estrategia y estructura políticas, de cómo la protesta contemporánea ha cambiado propósito por escala y la poca confianza que han depositado estos movimientos recientes en esas formas tradicionales de jerarquía radical que él llama “leninismo”.

Los movimientos necesitan seguidores, escribe, pero también necesitan líderes. Cuando optan, en cambio, por fetichizar la falta de forma, las perspectivas de un cambio real se reducen con bastante rapidez y la energía auténticamente revolucionaria de las calles queda en cierto modo en juego. En algunos casos, simplemente se disipa —la protesta masiva como válvula de escape. En otros, es reutilizado por actores más estratégicos con objetivos más claros, a menudo agentes políticos más amigables con el establishment y que trabajan para encerrar la energía de la protesta en una gran carpa centrista. En otros más, las protestas iniciales presentan la provocación en torno a la cual otros indignados pueden movilizar una reacción negativa reaccionaria.

En el curso de la última década en Brasil fue todo lo anterior, llevando a investigaciones de corrupción que derrocaron al partido socialdemócrata en el poder, enviaron a su antiguo líder Lula a prisión y ayudaron a dar lugar al rabioso Gobierno de derecha de Jair Bolsonaro.

El patrón se mantiene también en partes más prósperas y aparentemente “estables” de Europa y América del Norte. Aquí, las protestas recientes se han caracterizado por los mismos dos rasgos distintivos: su enorme escala y su voluble falta de forma. Al recurrir a las redes sociales se pueden llevar millones a las calles, pero también se corre el riesgo de dejar algo más parecido a una marca simbólica en la historia que un legado político concreto.

Pero con la protesta siempre es complicado precipitarse a emitir juicios o reducir demasiado claramente la cuestión del legado a cuestiones de victoria o derrota. Aunque la retórica de estos eventos masivos puede haber parecido radical, no se trataban de movimientos revolucionarios, sino de llamados a la reforma.

La estrategia podría parecer ingenua o incluso anticuada, dada la esclerótica reputación del poder del establishment y la forma en que puede hacer que los esfuerzos por alterar un status quo aparentemente indiferente parezcan más bien confirmaciones de su indiferencia. También puede parecer que las manifestaciones a gran escala corren el riesgo de movilizar a más contra la causa que a favor de ella.

Pero si bien ninguno de estos movimientos puede describirse como un triunfo inequívoco, tampoco fracasaron realmente. Tomemos, por ejemplo, las huelgas climáticas. Este otoño se cumple el quinto aniversario de la fama mundial de Greta Thunberg, la primera protesta masiva de Extinction Rebellion en Londres y el tristemente célebre confrontación del Movimiento Sunrise con Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EU. ¿Que ha cambiado?

La historia es más grande que la protesta climática, pero mientras que antes los activistas climáticos podían denunciar casualmente la total indiferencia de los poderosos del mundo, hoy viven en un mundo que se apresura rápidamente a descarbonizarse. Thunberg ahora está siendo repudiada por algunos huelguistas climáticos por su postura sobre Gaza; el liderazgo de Extinction Rebellion se ha dividido en varias direcciones; y Sunrise parece ahora una fuerza mucho más débil en la política estadounidense, particularmente después de la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, con sus disposiciones climáticas verdaderamente agresivas. Pero EU tiene esa ley debido, al menos en parte, a su agitación y al sentido de obligación que generó.

Aunque no todas las protestas son revolucionarias, tampoco todas tienen como objetivo lograr victorias estrechas en materia de políticas. También dan forma sísmica al mundo —incluyendo al abrir camino para la agitación futura.

© 2023 The New York Times Company