“El Problema de Tres Cuerpos” de Netflix empañada por muerte de actor envenenado

Lin Qi era un multimillonario con un sueño. Magnate de los videojuegos, quería convertir una de las novelas de ciencia ficción más famosas de China, “El Problema de Tres Cuerpos”, en un éxito mundial. Había comenzado a trabajar con Netflix y los creadores de la serie de HBO “Juego de Tronos” para llevar la saga de la invasión alienígena al público internacional.

Pero Lin no vivió para ver el estreno de “El Problema de 3 Cuerpos” en Netflix en marzo, atrayendo a millones de espectadores.

Fue envenenado en Shanghai en el 2020, a los 39 años, por un colega descontento. El asesinato de esta estrella en ascenso cautivó a los círculos tecnológicos y de videojuegos del País.

También en marzo, ese colega, Xu Yao, un ex ejecutivo de 43 años de la empresa de Lin, fue condenado a muerte por asesinato por un tribunal de Shanghai, que calificó sus acciones de “extremadamente despreciables”.

El tribunal ha hecho públicos pocos detalles específicos, pero el asesinato de Lin fue, como lo expresó un medio de comunicación chino, “tan extraño como una superproducción de Hollywood”.

Los medios chinos han descrito una historia de fatídica ambición corporativa y rivalidad con un toque macabro. Hecho a un lado en su trabajo, Xu presuntamente se vengó planeando meticulosamente, incluso probando venenos en animales pequeños en un laboratorio improvisado. (También envenenó a su reemplazo).

Lin había gastado millones de dólares en el 2014, comprando derechos de autor y licencias relacionadas con el libro de ciencia ficción chino original, “El Problema de Tres Cuerpos”, y otros dos en una trilogía escrita por el autor chino Liu Cixin. “El Problema de Tres Cuerpos” cuenta la historia de un ingeniero, al que las autoridades chinas encargan que investigue suicidios de científicos, que descubre un complot extraterrestre.

Lin hizo contacto con David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie de televisión de HBO “Juego de Tronos”, para trabajar en el proyecto de Netflix. La compañía de juegos de Lin, Youzu Interactive o Yoozoo, no es ajena al éxito de HBO; su lanzamiento más conocido es un juego de estrategia en línea basado en el programa llamado “Game of Thrones: Winter Is Coming”.

El destino de Lin cambió cuando contrató a Xu, un abogado, en el 2017 para dirigir el Universo Tres Cuerpos, una subsidiaria de Yoozoo que poseía los derechos de las novelas de Liu. Pero no mucho después, Xu fue degradado y su salario fue recortado, aparentemente debido a su pobre desempeño. Se puso furioso, reportó la revista de negocios china Caixin.

De septiembre a diciembre del 2020, Xu comenzó a agregar cloruro de metilmercurio a las bebidas y a llevarlas a la oficina, informó Caixin, citando documentos judiciales.

De acuerdo con un artículo de The Hollywood Reporter de enero, Benioff dijo que el asesinato fue “definitivamente desconcertante”.

“Cuando trabajas en este negocio, esperas que surjan todo tipo de problemas”, dijo. “Generalmente que alguien envenene al jefe no es uno de ellos”.

La policía arrestó a Xu el 18 de diciembre del 2020, dijo el Tribunal Popular Intermedio No. 1 de Shanghai en su cuenta oficial en WeChat al anunciar el veredicto y la sentencia.

El tribunal dijo que Xu había conspirado para envenenar a Lin y a otras cuatro personas por una disputa de oficina.

“Se ha hecho justicia”, publicó en su cuenta de WeChat Zhao Jilong, director ejecutivo del Universo Tres Cuerpos, dijeron los medios estatales chinos.

