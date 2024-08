Petit celebra el aniversario de su caminata entre las Torres Gemelas

Por: Annie Aguiar | The New York Times

Hace 50 años este mes, Philippe Petit desafió la gravedad, y a la policía, al caminar sobre una cuerda floja entre las torres gemelas del World Trade Center, desafiando los vientos a unos 410 metros sobre las calles de Manhattan.

Petit, que cumplió 75 años el 13 de agosto, aún posee un equilibrio envidiable, como quedó claro un día reciente cuando subió una sencilla escalera de metal para llegar a una plataforma a 6 metros del suelo. Un cable se extendía ante él. Agarrando una barra para equilibrio, dio un paso en el aire, caminando con gracia como si estuviera sobre tierra firme —deteniéndose sólo ocasionalmente para afirmar su equilibrio contra el alambre bajo sus pies.

“La gente cree que en la vejez ya no puedes hacer nada”, dijo. “Creo que es todo lo contrario. Creo que soy más majestuoso, más en control, más hermoso a la vista hoy a los 74 años que a los 18”.

Se encontraba al interior de la Catedral de San Juan el Divino ensayando antes de “Towering!!” (Encumbrado), un espectáculo que presentó allí para conmemorar el aniversario de su caminata entre las torres gemelas (sugeridas por los dos signos de exclamación en el título del espectáculo). La hazaña convirtió a Petit en una fascinación nacional. Adquirió una dimensión trágica después de que los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 destruyeran las torres.

Desde entonces, las nuevas generaciones conocieron su logro a través del documental “Man on Wire” (2008) y del libro para niños “The Man Who Walked Between the Towers”.

La catedral, en la parte alta de Manhattan, es un lugar especial para Petit: ha sido artista residente allí desde 1980. El decano de la catedral en ese entonces, el Reverendo James Parks Morton, le concedió a Petit el título para evitar que la policía lo arrestara después de una caminata ilícita por la cuerda floja en su nave de 103 metros de largo. Dos años más tarde, cruzó la Avenida Amsterdam sobre la cuerda floja a la catedral para inaugurar una nueva fase de construcción. El lugar también tiene una resonancia personal. En la catedral están enterradas las cenizas de su hija Gypsy, que murió de una hemorragia cerebral a los 9 años.

Dijo que el espectáculo nuevo era importante para él en muchos niveles y la conexión con su hija añadía otro.

No todo fue caminar sobre la cuerda floja, aunque Petit hizo una caminata a 6 metros de altura adentro de la catedral ante un público sentado.

“Towering!!” está compuesto por 19 escenas que evocaban diferentes puntos de la historia de su caminata de 1974. También actuó el músico Sting, amigo de Petit.

En cierto momento, Petit tomó el micrófono para corregir algunos “adornos” que había hecho a su historia y que se suman a la leyenda.

También habló de cómo había hecho daño a algunos amigos después del éxito de su caminata en el World Trade Center, particularmente a Jean-Louis Blondeau, quien ayudó a planear la hazaña y lloró en el documental “Man on Wire” (2008) al hablar del declive de su estrecha amistad después de la caminata.

“Es importante para mí, después de toda mi vida de mentir un poco sobre lo que pasó”, dijo. “¿Por qué no decir la verdad?”.

Pero sobre todo quería que el público de “Towering!!” viera primero el magnífico espacio de la catedral y luego verlo a él en lo alto, caminando en su aire sacro.

Cincuenta años después de la hazaña, todavía quiere sorprender al público.

“Verán un milagro”, dijo días antes del espectáculo. “Un hombre bailando en las nubes”.

© 2024 The New York Times Company