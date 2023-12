¿Permitió Israel que el dinero de qatarí apoyara a Hamas?

Por Mark Mazzetti y Ronen Bergman / The New York Times

TEL AVIV, Israel — Sólo unas semanas antes de que Hamas lanzara los sangrientos ataques del 7 de octubre contra Israel, el jefe del Mossad llegó a Doha, Qatar, para reunirse con funcionarios qataríes.

Durante años, el gobierno de Qatar había estado enviando millones de dólares al mes a la Franja de Gaza.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no sólo toleró esos pagos, sino que los alentó.

Permitir los pagos —miles de millones de dólares en el transcurso de una década— fue una apuesta de Netanyahu a que el dinero conservaría la paz en Gaza y mantendría a Hamas concentrado en gobernar, no en luchar.

Los pagos qataríes, aunque aparentemente son un secreto, tienen años de ser ampliamente debatidos en medios de comunicación israelíes. Los críticos de Netanyahu los tachan de ser parte de una estrategia de “comprar silencio”, y la política está siendo reevaluada luego de los ataques. Netanyahu ha dicho que la insinuación de que intentó empoderar a Hamas era “ridícula”.

En entrevistas con más de dos docenas de funcionarios y ex funcionarios israelíes, estadounidenses y qataríes, y funcionarios de otros gobiernos de Medio Oriente, The New York Times descubrió nuevos detalles sobre esta política.

Los pagos fueron parte de decisiones de líderes, oficiales militares y funcionarios de inteligencia israelíes —todos basados en el diagnóstico fundamentalmente erróneo de que Hamas no estaba interesado ni era capaz de perpetrar un ataque a gran escala.

Aún al tiempo que el Ejército israelí obtenía planes de batalla para una invasión de Hamas y analistas observaban ejercicios terroristas significantes justo al otro lado de la frontera en Gaza, continuaron los pagos. Durante años, funcionarios de inteligencia israelíes incluso escoltaron a un funcionario qatarí a Gaza, donde repartió dinero de maletas llenas de millones de dólares.

El dinero procedente de Qatar tenía objetivos humanitarios tales como pagar sueldos gubernamentales en Gaza y comprar combustible para mantener en operación una central eléctrica.

Sin embargo, funcionarios de inteligencia israelíes ahora creen que el dinero jugó un papel en el éxito de los ataques del 7 de octubre, si bien sólo porque permitió que Hamas desviara fondos a operaciones militares.

Hamas siempre ha expresado su compromiso de eliminar al Estado de Israel. No obstante, cada pago fue testimonio de la opinión del Gobierno israelí de que Hamas era una molestia de bajo nivel e incluso un activo político.

Los críticos de Netanyahu dicen que su enfoque hacia Hamas esencialmente tenía una agenda política cínica: mantener a Gaza tranquila como una forma de permanecer en el poder sin abordar la amenaza de Hamas o el latente descontento palestino.