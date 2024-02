Periodistas pierden esperanza de informar en Gaza

Por Vivian Yee, Abu Bakr Bashir y Gaya Gupta / The New York Times

“Sobreviví a la muerte varias veces y me puse en peligro”, escribió Ismail al-Dahdouh, un reportero de Gaza, en una publicación en Instagram el mes pasado para anunciar que dejaba el periodismo. Sin embargo, un mundo “que no conoce el significado de la humanidad” no había actuado para detener la guerra.

Al menos 76 periodistas palestinos han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamas encabezó un ataque contra Israel e Israel respondió lanzando una guerra total. El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que en un lapso reciente de 16 semanas murieron más periodistas y trabajadores de los medios de comunicación —incluyendo traductores y conductores— que en todo un año de cualquier otro conflicto desde 1992.

The New York Times y otros importantes medios internacionales han evacuado a los periodistas palestinos que trabajaban para ellos en Gaza, aunque algunas agencias de noticias occidentales aún tienen equipos locales allí. A muy pocos periodistas extranjeros se les ha permitido entrar a Gaza; principalmente, sólo periodistas de Gaza han estado trabajando allí desde que inició la guerra.

Casi todos los periodistas que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre perdieron la vida en ataques aéreos israelíes, reporta el Comité para la Protección de los Periodistas, 38 de ellos en sus casas, en sus autos o junto a sus familiares.