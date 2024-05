Películas de la década de los 70 tenían efectos deslumbrantes, pero invisibles

Robert Grasmere, supervisor de efectos visuales en Temprimental, un estudio boutique de efectos, se enorgullece de que su labor pase desapercibida. “En casi todas las películas en las que he trabajado, mis amigos y familiares las ven y luego me dicen: ‘No hiciste nada; no hubo efectos en esa película’”, dijo. “Eso me encanta”.

“Todo el mundo tiende a subestimar la cantidad de efectos invisibles que entran en una película”, dijo Raoul Bolognini, director ejecutivo de Temprimental. “Esta labor toma meses y meses y cuesta miles de miles de dólares”.

En “El Callejón de las Almas Perdidas”, la taciturna cinta del cine negro de Guillermo Del Toro del 2021, Stanton Carlisle, el estafador interpretado por Bradley Cooper, regresa a su habitación de hotel y se encuentra con artistas del carnaval esperándolo. Como se filmó originalmente, Toni Collette lo saluda con una ocurrencia. Pero en la película terminada, ella no dice nada —un cambio logrado cortando el audio y reemplazando digitalmente la boca de la actriz.

Estos efectos otorgan a los cineastas un nivel de control que raya en el perfeccionismo.

“Tal vez el cabello de alguien estaba ligeramente fuera de lugar y tenemos que entrar y reemplazarlo”, dijo Luke Groves, vicepresidente senior de MPC. “Por un lado, es como, ¿qué importa? Nadie se dará cuenta. Pero al final del día, son estas pequeñas cosas las que pueden hacer que una película sea mucho mejor”.

