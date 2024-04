Nuevas casas de lujo para pájaros: un paraíso sin arañas

Por Richard C. Paddock y Muktita Suhartono / The New York Times

PERAPAKAN, Indonesia — Sin ventanas, el edificio gris y sombrío que se alza cuatro pisos sobre los campos de arroz en una remota aldea del Borneo indonesio no parece más que una prisión.

Cientos de estructuras de concreto similares, con pequeños orificios para ventilación, se elevan sobre tiendas y casas a lo largo de la costa noroeste de Borneo. Estos edificios son para salanganas, que construyen sus nidos en su interior.

Zulkibli, de 56 años, un trabajador del Gobierno que construyó su casa para pájaros gigante en Perapakan en el 2010, complementa sus ingresos recolectando nidos de salanganas y vendiéndolos a China.

Los nidos, hechos con la saliva de los pájaros, son el ingrediente clave de la sopa de nido de pájaro, un manjar costoso que muchos chinos creen que tiene beneficios para la salud.