Niños nacidos en pandemia de covid-19 tienen atrasos en su desarrollo

Los estudiantes no participan en juegos imaginativos ni buscan a otros niños como antes, dijo Michaela Frederick, maestra de preescolar para pequeños con retrasos en el aprendizaje en Sharon, Tennessee.

Brook Allen, de Martin, Tennessee, tiene 11 años de ser maestra de jardín de niños. Este año, por primera vez, dijo, varios estudiantes apenas podían hablar, varios aún usaban pañal y varios no tenían las habilidades motoras finas para sostener un lápiz.

El efecto de la pandemia en los niños mayores —que estuvieron en casa durante el cierre de las escuelas y perdieron terreno en matemáticas y lectura— ha sido bien documentado. Pero el efecto en los niños más pequeños es algo sorprendente: no estaban en la escuela formal cuando comenzó la pandemia y tenían una edad en la que los niños comoquiera pasan mucho tiempo en casa.

“Definitivamente creo que los niños nacidos entonces han tenido desafíos de desarrollo en comparación con años anteriores”, dijo Jaime Peterson, pediatra en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, que estudia la preparación para el jardín de niños. “Les pedimos que usaran máscaras, que no vieran a adultos ni jugaran con niños. Realmente cortamos esas interacciones”.

Por Claire Cain Miller y Sarah Mervosh /The New York Times

Datos de las Escuelas Públicas de Cincinnati, Ohio son otro ejemplo: sólo el 28 por ciento de los niños de jardín de niños comenzaron este año escolar preparados, contra el 36 por ciento antes de la pandemia, reporta el Hospital Infantil de Cincinnati. Una explicación de los problemas de los niños pequeños, dicen los expertos en desarrollo infantil, es el estrés de los padres durante la pandemia.

Un bebé que está expuesto a más estrés mostrará más activación en tomografías cerebrales en “las partes del cerebro de ese bebé que se concentran en el miedo y en la agresión”, dijo Rahil D. Briggs, psicóloga infantil de Zero to Three, una organización sin fines de lucro centrada en la primera infancia. Eso deja menos energía para las partes del cerebro enfocadas en el lenguaje, la exploración y el aprendizaje, dijo.