Niños arriesgan sus vidas en azoteas

Por Hannah Dreier, Brent McDonald, Nicole Salazar, Annie Correal y Carson Kessler / The New York Times

En redes sociales, se llaman a sí mismos ruferitos.

Despiertan antes del amanecer para ser trasladados a sitios de empleo remotos en EU. Cargan pesados bultos de tejas que les dejan los brazos temblorosos. Trabajan durante oleadas de calor sobre azoteas de chapopote que queman sus manos.

La ley estadounidense prohíbe que menores de edad trabajen en reparación de techos debido a que es muy peligroso, pero niños migrantes realizan esta labor por todo EU, descubrió The New York Times. Durante más de un año, The Times habló con más de 100 niños techadores que trabajan en 23 estados, entre ellos algunos que empezaron en edad escolar primaria.

En Nueva Orleans, Juan Nasario dijo haber reemplazado techos durante turnos de 12 horas casi a diario desde que llegó de Guatemala hace cuatro años, cuando tenía 10 años. Le gustaría ir a la escuela o al menos unirse a un equipo de futbol, pero debe pagarle renta a su primo mayor.

En Dallas, Texas, Diego Osbaldo Hernández empezó a reparar techos cuando tenía 15 años, luego de llegar a EU procedente de México en el 2022 para vivir con un amigo. El trabajo lo lleva por todo Texas, pero su lugar favorito para trabajar es San Antonio. “Son las casas más bajas”, señaló.

En Carolina del Sur, Antoni Padilla, originario de Honduras, de 15 años, trabajaba en una casa de playa cuando resbaló y cayó unos 9 metros sobre concreto. La caída lo dejó en coma con hemorragias internas, fractura de cráneo y una lesión cerebral grave. Sin poder hablar ni ponerse de pie, regresó a la casa rodante que había estado compartiendo con la familia de su tío.

Un auge en construcción residencial por todo el sur de EU y un aumento en desastres naturales ha intensificado la demanda de techadores, dijeron expertos de la industria. Al mismo tiempo, jóvenes han estado cruzando la frontera sur de EU sin acompañantes en cifras récord: casi 400 mil niños han llegado a EU desde el 2021 sin sus padres, y la mayoría ha terminado trabajando, reportó The Times.