Musk planea una ciudad en Marte y una colonia autosuficiente

Por: Kirsten Grind | The New York Times

Durante más de 20 años, Elon Musk ha dirigido SpaceX, su compañía de cohetes, al objetivo de toda su vida de llegar a Marte. Durante el último año, también ha intensificado el trabajo sobre lo que sucederá si llega allí.

Musk, de 53 años, ha ordenado a los empleados de SpaceX que trabajen en el diseño y los detalles de una ciudad marciana, de acuerdo con cinco personas con conocimiento de los esfuerzos y documentos vistos por The New York Times. Un equipo está elaborando planos para viviendas pequeñas tipo domo, incluyendo los materiales que podrían usarse para construirlas. Otro está trabajando en trajes espaciales para combatir el ambiente hostil de Marte, mientras un equipo médico investiga si los humanos pueden tener hijos allí. Musk ha ofrecido voluntariamente su esperma para ayudar a sembrar una colonia, dijeron dos personas familiarizadas con sus comentarios.

Estas iniciativas aún están en su infancia, pero el cronograma de Musk se ha acelerado. Aunque dijo en el 2016 que tardaría entre 40 y 100 años tener una civilización autosostenible en Marte, en abril dijo a los empleados de SpaceX que ahora espera que un millón de personas vivan allí en unos 20 años.

La visión de Musk sobre la vida en Marte lleva sus ambiciones aparentemente ilimitadas a su punto más extremo. Nadie ha puesto jamás un pie en el planeta. La NASA no espera llevar humanos a Marte hasta la década del 2040. Y si la gente llega allí, será recibida por un terreno árido, temperaturas gélidas, tormentas de polvo y aire imposible de respirar.

Sin embargo, Musk está tan casado con la idea de crear una civilización en Marte —una vez dijo que planea morir allí— que subyace la mayoría de las seis empresas que dirige o posee, arrojan documentos y personas con conocimiento de los esfuerzos.

Musk ha dicho a la gente que compró X, la plataforma de redes sociales, en parte para ayudar a probar cómo podría funcionar en Marte un Gobierno liderado por ciudadanos que gobierne por consenso. También ha dicho que imagina que los residentes del planeta conducirán una versión de los Cybertrucks con paneles de acero fabricados por Tesla, su empresa de vehículos eléctricos.

Musk, que tiene una fortuna de unos 270 mil millones de dólares, ha declarado públicamente que acumula activos sólo para financiar sus planes para Marte.

Musk y SpaceX no respondieron a solicitudes de comentarios. En una publicación en X después de la publicación de este artículo, Musk dijo que no había ofrecido su esperma y que a nadie en SpaceX se le había ordenado trabajar en una ciudad marciana. “Cuando la gente me ha pedido hacerlo, he dicho que primero debemos centrarnos en llegar allí”, escribió.

Para llegar a Marte, SpaceX ha construido Starship, un cohete reutilizable de casi 120 metros. Una versión futura de Starship podría tener varios pisos de viviendas, con amenidades como una pista para correr y una sala de cine, dijeron dos de las personas familiarizadas con el cohete.

Los científicos no han determinado si las personas pueden tener hijos en el espacio. Pero Musk tiene un plan.

En una entrevista en el 2013, dijo que esperaba “diseñar mediante bioingeniería nuevos organismos que se adapten mejor a vivir en Marte”, una idea que ha repetido a lo largo de los años a empleados de SpaceX y otros.

También tiene una estrategia contra el frío. En una entrevista en un podcast del 2022, dijo que abordaría las gélidas temperaturas del planeta con una serie de explosiones termonucleares que calentarían el planeta mediante la creación de soles artificiales. Cientos de paneles solares, potencialmente construidos por Tesla, ayudarán a calentar los hogares y generar energía, dijeron tres personas familiarizadas con sus planes.

En abril, Musk dijo a empleados de SpaceX que la colonia de Marte sería autosuficiente en caso de que algo sucediera en la Tierra y ya no fuera accesible vía cohetes. Para lograrlo, Musk planea transportar plantas y animales en el viaje inicial de Starship, dijeron tres personas familiarizadas con los planes. Los residentes entonces construirían invernaderos en Marte para cultivar alimentos.

Es discutible si Musk podrá lograr su visión durante su vida. Robert Zubrin, un ingeniero aeroespacial que conoce a Musk desde hace 20 años y escribió el libro “Alegato a Marte”, dijo que cualquier colonización del planeta se daría en el curso de décadas.

“No puedes simplemente aterrizar a un millón de personas en Marte”, dijo.

© 2024 The New York Times Company