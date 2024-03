Médicos estudian a hombre que recibió 217 vacunas Covid

Por Benjamin Mueller /The New York Times

Hace dos años, los médicos alemanes se toparon con reportes noticiosos de un hombre que estaba siendo investigado por recibir veintenas de vacunas contra el coronavirus sin explicación médica.

Los fiscales estaban investigando si había recibido dosis adicionales como parte de un plan para recolectar tarjetas de vacunación selladas para venderlas a personas que querían eludir los mandatos de vacunación. Pero para los médicos, era una anomalía médica, alguien que había desafiado las recomendaciones y se había convertido en un objeto de prueba para medir los límites externos de una respuesta inmune.

El año pasado, pidieron a los fiscales que le transmitieran una solicitud: ¿Le gustaría unirse a un proyecto de investigación?

Una vez que los fiscales cerraron su investigación sin presentar cargos, el hombre accedió.

Para cuando los médicos lo vieron por primera vez, el hombre de 62 años había recibido 215 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Haciendo caso omiso de sus súplicas de que dejara de hacerlo, recibió otras dos inyecciones en los meses siguientes, ampliando su reserva inmunológica a un total combinado de 217 dosis de ocho tipos diferentes de vacunas Covid en el curso de dos años y medio.

Después de meses de estudiarlo, los médicos, encabezados por Kilian Schober, inmunólogo de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, informaron sus hallazgos este mes en The Lancet Infectious Diseases, una revista médica.

Al parecer, el hombre nunca había estado infectado con el coronavirus. No reportó efectos secundarios de la vacuna. Y su repertorio de anticuerpos y células inmunológicas era considerablemente mayor que el de una persona vacunada típica, aún si la precisión de esas respuestas inmunológicas permanecía efectivamente inalterada.

Los investigadores descubrieron que incluso la inyección número 217 impulsó la respuesta inmune del hombre. Y aunque buscaban cuidadosamente señales de un debilitamiento progresivo de sus reacciones inmunológicas con el tiempo —un tipo de tolerancia inmune que se desarrolla en ocasiones durante infecciones virales prolongadas— no vieron disminución alguna.

“Esto indica lo sólida que es la respuesta del sistema inmunológico a una inmunización tan repetitiva”, dijo Schober. “Ni 200 vacunas representan un desafío tan grande para el sistema inmunológico como una infección crónica”.

Los investigadores dijeron que el hombre era de Magdeburgo, pero ofrecieron pocos detalles más y dijeron que su motivación era privada.

Como no tenían acceso a otros multivacunados, los médicos dijeron que sus hallazgos no podían usarse para predecir cómo reaccionarían otras personas a inoculaciones repetidas. Otros pacientes podrían experimentar efectos secundarios, dijo Schober, por lo que no es prudente que las personas desafíen el consejo médico de recibir más inyecciones de las recomendadas.

