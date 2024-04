Lituania niega albergar a personas en supuesta prisión de CIA

Por Andrew Higgins/ The New York Times

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que “más allá de toda duda razonable” se había ubicado en Lituania una prisión secreta cuyo nombre en clave era Site Violet. No nombró a Antaviliai, que está cerca de la capital, Vilna, pero el pueblo es el único lugar en el país que los funcionarios lituanos han reconocido como sitio de ex instalaciones de la CIA, aunque insisten en que no era una prisión.

Site Violet apareció en un informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en el 2014 después de una investigación sobre el uso de tortura con agua y otras “técnicas reforzadas de interrogatorio” por parte de la CIA. De acuerdo con el reporte, el sitio operó de febrero del 2005 a octubre del 2006, cuando cerró por “problemas médicos” no especificados.

El fallo de enero concluyó que Lituania había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos “debido a su complicidad en la operación del programa secreto de detenidos de la CIA”.

Polonia, que inicialmente negó albergar una cárcel secreta estadounidense conocida como Site Blue, reconoció después de la investigación del Senado que había permitido que la CIA retuviera a sospechosos de terrorismo en su territorio. El entonces Presidente Aleksander Kwasniewski insistió en que desconocía las duras técnicas utilizadas por los interrogadores estadounidenses.

La complicidad bien documentada de Lituania en la tortura de la CIA, “no es algo de lo que alguien quiera hablar aquí”, dijo Kestutis Girnius, historiador de la Universidad de Vilna. Una gran razón de ello, dijo, era la dependencia de su País, un miembro de la OTAN ubicado entre Bielorrusia y el enclave ruso fuertemente militarizado de Kaliningrado, de Estados Unidos para su seguridad. Pero, preguntó: “¿Realmente tenemos que ser tan serviles? Cuando Estados Unidos dice salta, sólo preguntamos: ‘¿Qué tanto?’”.

