El legado de ‘Amor Sin Barreras’ y la enseñanza de una madre latina

Por Deborah Paredez / The New York Times

Algunas madres latinas enseñan a sus hijas a untar con masa una hoja de maíz o de plátano para preparar tamales.

Mi madre latina me enseñó a amar los musicales.

O, más precisamente, cómo adorar a la diva al centro de un musical, a la mujer que mueve su trama romántica, dejando a su paso un rastro de deleite y caos. Algunos días era Barbra Streisand como Fanny Brice con su sombrero y manguito de visón insistiendo en que nadie arruinara su día. O Diana Ross recorriendo el camino de ladrillos amarillos. Pero la mayoría de las veces era Rita Moreno como Anita bailando más allá de las fronteras de “América” en “Amor Sin Barreras”.

En las décadas transcurridas desde su estreno en Broadway en 1957, “Amor Sin Barreras” ha sido la historia, la persistente fantasía blanca de “latinidad”, con la que las latinas como mi mamá y yo hemos tenido que lidiar. Y, sin embargo, mi mamá y yo seguíamos mirándolo. Mi madre me enseñó a ver en “Amor Sin Barreras” no sólo los problemas del maquillaje en el rostro moreno, sino también la coreografía de otra latina que podía salir bailando de cualquier guión que buscara confinarla o relegarla a un papel secundario. Mi madre me estaba mostrando una diva que podía superar esos límites impuestos. Y que lo hizo en un vestido fabuloso y tacones.

Es con cierta timidez que admito esto ahora. Sin duda, presenta estereotipos dañinos de la cultura “latina” en Estados Unidos. Muchos de nosotros hemos catalogado y condenado los retratos del musical de jóvenes criminales y mujeres descaradamente sexuales, todos hablando con acento exagerado.

Divas de la música como Moreno nos ayudaron a mi madre y a mí a forjar nuestro vínculo mientras nos abríamos camino en Estados Unidos desde nuestro vecindario de clase trabajadora en San Antonio, Texas, una Ciudad que desde hace mucho tiempo ha tenido una mayoría latina. “Amor Sin Barreras” perdura como un texto cultural paradójico —y a menudo placentero— mediante el cual muchos latinos hemos llegado a conocernos a nosotros mismos y a los demás. Artistas y pensadores como Lin-Manuel Miranda, la jueza Sonia Sotomayor de la Suprema Corte de EU y Jennifer Lopez, por nombrar algunos, han recurrido al musical como un medio para entenderse a sí mismos o como punto de partida hacia una nueva narrativa.

Mi mamá relata que la primera vez que vimos juntas la adaptación cinematográfica de “Amor Sin Barreras” de 1961 fue cuando se transmitió por televisión en marzo de 1972. Yo tenía poco más de un año. En aquellos días, ella y yo compartíamos una cama en casa de mis abuelos en San Antonio. Mi padre estaba peleando en Vietnam. Pasé innumerables noches en los años siguientes acurrucada en la cama con mi madre cantando con “Amor Sin Barreras”.

Nos aprendimos cada parlamento, cada letra. Nos burlamos de los acentos. Creíamos que sí, un chico así podía matar a tu hermano. Lloramos cada vez que moría Bernardo. Increpamos. Cantamos. Conteníamos la respiración cuando la enagua morada de Anita tomaba vuelo, con su pierna extendida al infinito.

En “Amor Sin Barreras”, Rita Moreno no sólo domina los notoriamente exigentes rigores de la coreografía de Jerome Robbins. Expresa un deleite indisciplinado por el movimiento de su cuerpo más allá de ella. En los movimientos de Moreno como Anita hay tanto una sensación de control bien ensayado como una curva de improvisación, una sensación de lo que mi madre llamaba “movidas”, de encontrar una manera cuando parece no haberla, de crear espacio donde no hay espacio cedido. Las movidas no son sólo formas de arreglárselas, sino de arreglárselas con estilo latino, de hacerlo con tal garbo que se convierte en baile.

Rita en el papel de Anita se niega a moverse en línea recta —¿y por qué debería hacerlo cuando el campo de juego está tan lleno de obstáculos? Los latinos sabemos que hay pocos caminos directos a asegurarnos un lugar; la única constante es el control bien ensayado, la curva de improvisación, el estilo de vestir y la alegría audaz que toman nuestras movidas. Reconocemos en los movimientos de Anita las coreografías de nuestros propios rechazos y de la lucha por la compostura.

Una y otra vez vi en la película cómo Anita cuida con ahínco a María, la adolescente que queda a su cargo. Así como me acomodaba con mi madre en la cama, Anita se acomoda con María en su cama para cantar el dueto “A Boy Like That/I Have a Love”. Es un momento crucial en el que Anita, a pesar de sus propias reservas, vínculos románticos y aspiraciones, se sacrifica para ayudar a María a intentar lograr lo que quiere. Anita y María son la única pareja central de la narrativa que sobrevive.

Mi madre me enseñó a memorizar los pasos y las canciones del repertorio de una diva musical. Juntas, estudiamos las formas en que Rita como Anita se mueve por el maltratado piso del gimnasio, por la azotea, por los límites de territorio y tribu. Ella me mostró cómo seguir a la diva que les muestra a las latinas cómo moverse y moverse y seguir moviéndome, cómo movernos hasta que las faldas de nuestros vestidos logren levantarse, cómo moverse más allá de la violencia ejercida contra nuestros cuerpos y nuestros novios, y cómo acercarnos unos a otros a través de las fronteras que buscan mantenernos separados.

Deborah Paredez es presidenta del programa de redacción en la Universidad de Columbia, en NY, y autora de “American Diva: Extraordinary, Unruly, Fabulous”. Envíe comentarios a intelligence@nytimes.com.

© 2024 The New York Times Company