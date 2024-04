La serie ‘Problema de 3 Cuerpos’ Indigna a China

Por Li Yuan / The New York Times

Los primeros cinco minutos de la serie de Netflix “El Problema de los 3 Cuerpos” fueron difíciles de ver. Intenté no cerrar los ojos ante la golpiza a sangre fría propinada a un profesor de física en el apogeo de la Revolución Cultural de 1967. Al final, estaba muerto, con todo el cuerpo ensangrentado. Su hija, también física, presenció la ejecución pública. Ella pasó a perder la esperanza en la humanidad. Nunca había visto lo que se conocía como una sesión de lucha retratada golpe a golpe en la pantalla. Me sentí obligado a verla por la forma en que la serie, una adaptación de las obras de ciencia ficción más famosas de China, ha sido recibida en China.

En las plataformas de redes sociales chinas, los comentaristas objetaron que la serie no está ambientada enteramente en China; que los personajes principales no son todos chinos; que uno de los personajes ha pasado de ser hombre a mujer y, a sus ojos, la actriz no era lo suficientemente bonita. Citaron muchos otros presuntos defectos.

“El Problema de 3 Cuerpos”, una trilogía apocalíptica sobre las reacciones de la humanidad ante una inminente invasión extraterrestre que vendió millones de copias en más de una docena de idiomas, es una de las novelas chinas más conocidas publicadas en las últimas décadas. Barack Obama es un fan. China no tiene muchas exportaciones culturales de enorme éxito.

En lugar de orgullo, la serie de Netflix ha despertado sospechas en China. Algunos comentaristas dijeron que se hizo porque Occidente quería demonizar a China mostrando la violencia política durante la Revolución Cultural. “Netflix simplemente está complaciendo los gustos occidentales, particularmente en la escena inicial”, dijo una persona en la plataforma de redes sociales Weibo.

Los exitosos libros y su autor, Liu Cixin, tienen seguidores de culto en China. Esto no es sorprendente porque la sociedad china, desde los altos dirigentes hasta la gente de la calle, está impregnada de tecnoutopismo. La serie de Netflix retrata a China como un gigante científico que le habla al universo.

El análisis que hace Liu de la naturaleza del bien y del mal es clave del éxito de sus libros. No parece considerar a China y ni siquiera a la Tierra como algo excepcional. En una entrevista televisiva del 2022, dijo que las crisis descritas en cualquier novela de ciencia ficción son compartidas “por la humanidad en conjunto”. Y añadió: “Desde la perspectiva del universo, todos somos parte de un todo”.

La serie de Netflix adoptó una palabra china “Santi”, o tres cuerpos, como nombre del extraterrestre. ¿Cuándo fue la última vez que una palabra china se introdujo en la cultura pop mundial? Pero pocas personas lo celebraron en las redes sociales chinas. En cambio, muchos se concentraron en lo poco halagador que se retrata a China y en los pocos elementos chinos que se incluyen. Netflix no está disponible en China, pero los espectadores acudieron en masa a ver versiones pirateadas de “El Problema de 3 Cuerpos”.

Si su principal queja sobre la adaptación de Netflix es que los creadores se tomaron demasiada libertad con la trama y los personajes principales, su otra queja importante es que la escena inicial sobre la Revolución Cultural es demasiado veraz o demasiado violenta. Algunos dudaron de la necesidad de mencionar el evento político en lo absoluto. Otros acusaron al programa de exagerar el nivel de violencia en la sesión de lucha.

Los expertos comparten la creencia de que entre 1.5 y 8 millones de personas perdieron la vida en “muertes anormales” en la década de 1966 a 1976, mientras que más de 100 millones de chinos se vieron afectados por la zozobra del periodo. Cualquier discusión sobre la Revolución Cultural, un movimiento político que Mao Zedong inició en 1966 para reafirmar la autoridad enfrentando a jóvenes radicales contra quienes estaban a cargo, está fuertemente censurada en China. Liu, el autor, tuvo que trasladar la sesión de lucha del principio del primer volumen a la mitad porque a su editor le preocupaba que no pasaría la censura. La edición traducida al inglés inició con la escena, con la aprobación de Liu.

“La Revolución Cultural aparece porque es esencial para la trama”, dijo Liu a mi colega Alexandra Alter en el 2019. “La protagonista debe sentir desesperanza total hacia la humanidad”. En vista de que el tema es cada vez más tabú, es difícil imaginar que Liu pueda publicar ahora un libro con esa premisa.

Una persona en las redes sociales volvió a subir recientemente un antiguo artículo sobre Ye Qisong, uno de los fundadores del estudio de la física en la China moderna. En 1967, aproximadamente en la época en que tuvo lugar la sesión de lucha de la serie, Ye, que compartía el mismo apellido del físico que aparece en la escena inicial, fue detenido, golpeado y obligado a confesar crímenes que no cometió. Se volvió loco y deambuló por las calles de Beijing, mendigando. El artículo circuló en línea antes de ser censurado.

De todos los videos que circulan en las redes sociales chinas sobre “El Problema de 3 Cuerpos”, pocos se atreven a abordar qué llevó a la hija, una física, a invitar a los extraterrestres a invadir la Tierra. Un video con más de 5 millones de visitas en el sitio web Baidu se refería a la Revolución Cultural como “el periodo rojo” sin explicar lo sucedido. Otro video con más de 8 millones de visitas en el sitio de videos Bilibili lo llamó “el evento que sabes”.

No es sorprendente que los fanáticos del libro hayan oído hablar de la Revolución Cultural, pero no tengan una idea concreta de las atrocidades que cometieron el Partido Comunista y algunos chinos comunes y corrientes. Es por ello que las reacciones a la serie de Netflix preocupan a algunos chinos.

Un abogado de derechos humanos publicó en WeChat que, debido a su edad, vio algunas sesiones de lucha cuando era niño. “Si viviera un poco más, tal vez incluso podría experimentarlo de primera mano”, escribió. “No se llama reencarnación. Se llama historia”.

Li Yuan escribe la columna New New World, que se centra en la intersección de la tecnología, los negocios y la política en China y toda Asia.Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

