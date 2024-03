La guerra de Gaza contada por un solo hombre

Por Nicholas Kristof / The New York Times

Mohammed Alshannat es un palestino en Gaza que al inicio de la guerra estaba trabajando de forma remota en su tesis doctoral en lingüística para la Universidad de Rhodes en Sudáfrica. Él es lo opuesto a Hamas, ya que en sus escritos ha criticado los atentados suicidas y el lanzamiento de cohetes. Admira la democracia europea y sostiene que árabes y judíos pueden vivir en armonía.

Le he estado enviando mensajes de texto durante la guerra, pero su principal contacto externo ha sido Lindsay Houghton, una compañera de estudios de doctorado en Rhodes. Con el permiso de Alshannat, cito sus mensajes de texto a Houghton. No puedo verificar de forma independiente lo que escribe, pero encaja con lo que describen los trabajadores humanitarios. He recortado la extensión, pero estas son sus palabras:

11 de octubre: La situación en Gaza es muy grave. Perdóname porque no pude responder antes. Estaba tratando de ponerme a salvo. ¡Ora por nosotros por favor!

25 de octubre: Mis hijos están muy, muy enfermos. Están enfermos, hambrientos, sedientos y asustados. Se me acabó el medicamento para los cálculos renales y he estado bebiendo agua salada. Por favor ora por mis hijos.

26 de octubre: Anoche hubo fuertes bombardeos en nuestra zona. Corrimos tratando de ponernos a salvo y se nos perdieron dos de nuestros hijos en la oscuridad. Mi esposa y yo nos quedamos toda la noche buscándolos en medio de cientos de ataques aéreos. Sobrevivimos milagrosamente a un ataque aéreo y los encontramos desmayados por la mañana. Por favor ora por nosotros.

4 de noviembre: Perdóname por no poder responder a tus mensajes ya que estamos constantemente corriendo de un lugar a otro. La conexión a Internet no es estable y hay que esperar tres días sólo para cargar el teléfono. Mis hijos no pueden moverse mucho porque sólo comemos media comida al día y ya no puedo cargarlos. Defecamos al aire libre y mis hijos defecan y no hay agua para limpiarlos.

14 de noviembre: Estamos comiendo hojas de árboles.

30 de noviembre: Estuvimos completamente aislados del mundo los últimos 15 días. Mi hermana necesita una cirugía urgente. Se está muriendo lentamente ante nuestros ojos y no podemos hacer nada al respecto. Su nombre es Fatemah y es madre de cuatro hijos. Ora por ella y por nosotros.

1 de diciembre (tras una pausa de una semana en los combates): He logrado conseguir algo de harina, gasolina y aceite de oliva. Esto nos sustentará durante las próximas dos semanas. Ahora tenemos agua limpia. Dormimos los últimos siete días. ¡Ora por nosotros por favor! La guerra reanudó hoy a las 7:00 horas.

4 de diciembre: Fatemah aún no ha sido operada de urgencia. El mundo nos ha abandonado. ¡Ora por nosotros por favor!

27 de enero: Mi hijo resultó gravemente herido el 22 de diciembre. Una gran metralla entró en su lado derecho. Tiene 13 años y resultó herido mientras tratábamos de ponernos a salvo. Los hospitales están fuera de servicio y tuve que cargarlo sangrando bajo un intenso bombardeo de artillería durante dos horas. Encontré un médico que estaba refugiado en una escuela y se arriesgó y salvó la vida de mi hijo. Más tarde pasó por una cirugía complicada y aún no puede caminar. Está muy enfermo y sufre desnutrición. Estoy asustado y cansado hasta los huesos. Me tomó 36 días conseguir esta conexión a Internet para enviar un mensaje de WhatsApp. ¡¡Por favor ora por nosotros!!

6 de febrero: Mi hermana Fatemah aún no ha sido operada y todavía está esperando en el hospital del sur. Sus hijos están con nosotros en el norte y siguen preguntando por su madre. Fatemah quiere regresar al norte, pero Israel no permite que los del sur regresen al norte. No quiere morir sola en el hospital, sino rodeada de sus hijos y familia. No hay nadie que nos ayude a traerla al norte para morir y ser enterrada aquí.

Todavía estoy en el norte con mi familia. Hay gran hambruna. La salud de mi hijo herido se está deteriorando por la hambruna. No hay leche, carne, verduras, frutas ni nada con qué alimentarlo. Perdió la mayor parte de su peso. Mis hijos lloran de hambre todo el tiempo. La gente tiene la esperanza de que Israel nos bombardee con armas nucleares para deshacernos de este dolor.

11 de febrero: El arroz, con el que hemos estado sobreviviendo durante los últimos cuatro meses, ha desaparecido de los mercados. Mi esposa y yo hemos decidido comer cada dos días sólo para mantener con vida a nuestros hijos el mayor tiempo posible. Lo que nos queda es heno. Hemos empezado a molerlo, hornearlo y comerlo. Debido a que comenzamos a comer pan de heno, ahora defecamos sangre mezclada con heno. Perdí mi casa, mi auto y mi finca de olivos. Ayer mi prima perdió a su bebé de 2 meses porque no hay leche para amamantarlo, porque no hay nada que comer. Él era su único hijo y ella tiene 45 años. También perdió su casa y a su marido en diciembre. Es una neurocirujana brillante. Ella se niega a comer y desde entonces no ha dicho una palabra.

29 de febrero: Cuando el ejército israelí invade una zona, corremos a lugares más seguros. Cuando se retiran, quedan algunos restos de los soldados israelíes, como latas de atún, pan, etc. Mi primo Esa pensó que se habían retirado y rápidamente corrió con la esperanza de encontrar sobras para comer. Después de que el ejército israelí finalmente se retiró, lo encontramos muerto, podrido y medio devorado por perros salvajes. Parecía llevar unas latas de atún. No pudimos enterrarlo porque su cuerpo estaba muy descompuesto. Lo cubrimos. Tenía 20 años. Era un estudiante de segundo año en el departamento de informática de la Universidad de Gaza. Era un brillante pianista que quería estudiar música en Italia. Tenía grandes sueños y estaba lleno de esperanza, paz y amor.

Ese fue el último mensaje. Aproximadamente el 1 por ciento de la población de Gaza hoy son combatientes de Hamas. Para entender lo que está soportando el otro 99 por ciento, mientras EU suministra armas a Israel para esta guerra y veta resoluciones de alto el fuego en la ONU, piense en Alshannat y multiplíquelo por 2 millones.

© 2024 The New York Times Company