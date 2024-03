La familia de Shakira se vino abajo, pero su música voló alto

Por Jon Pareles / The New York Times

Para Shakira, el 2022 fue un año de corazón roto. Décadas de sencillos exitosos y cruces innovadores pop-latino no pudieron aislar a la estrella del pop colombiano de trastornos personales.

Rompió con el futbolista Gerard Piqué, su pareja durante 11 años y padre de sus dos hijos. Su padre sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico. También enfrentaba cargos de evasión fiscal en España.

En noviembre resolvió el caso fiscal con una multa de 7.5 millones de euros (unos 8.2 millones de dólares). Unos días antes, Shakira había recibido el Grammy Latino a la Canción del Año por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, una colaboración con el productor argentino Bizarrap con letras claramente dirigidas a Piqué y su novia.

La canción fue una de una serie de sencillos que Shakira lanzó y que se referían directamente a la ruptura. Otra, “TQG”, un burlón dueto de reggaetón con la estrella colombiana Karol G, quien había pasado por su propia ruptura pública, ha acumulado más de mil millones de descargas en streaming.

Esas canciones reaparecen en el primer álbum de Shakira desde el 2017, “Las Mujeres Ya No Lloran”, lanzado el 22 de marzo. Continúa con el gusto de Shakira por reunir música y colaboradores de todo el continente americano, como Cardi B, Ozuna y Rauw Alejandro. Ninguno de ellos la eclipsa.

Shakira habló sobre el álbum desde su casa en Miami, donde, dijo: “Tengo la sensación de que ahora haré mucha más música”.

¿Cuenta el álbum una historia? En las primeras canciones te preguntas cómo aferrarte a alguien. Pero al final estás bastante enojada.

Nadie planea pasar por una ruptura como yo, ¿sabes?. Y la disolución de una familia es probablemente una de las cosas más dolorosas que puede experimentar un ser humano. Pero sucedió. Si la vida te da limones, haces limonada. Eso es lo que hice con este álbum —usar mi propia creatividad para procesar mi frustración, mi ira y mi tristeza.

El título del álbum, “Las Mujeres Ya No Lloran”, proviene de la canción que más confronta la ruptura: “Bzrp Sessions No. 53”.

Fue la más directa. Pero comencé a hablar de lo que me estaba pasando vía “Te Felicito” y “Monotonía”. En el video (de “Monotonía”) salgo con este agujero en el pecho, porque esa es exactamente la sensación física que tuve cuando estaba pasando por mi pérdida. Casi sentía que la gente podía ver a través de mi pecho. Pero con cada canción que escribí, me estaba reconstruyendo. Fue como volver a juntar mis huesos. Por eso decidí optar por este título, “Las Mujeres Ya No Lloran”. El llanto en sí siempre será un mecanismo de supervivencia para el ser humano. Es una parte importante de la vida. Y siento que las mujeres hoy no necesitamos que nos digan cómo se supone que debemos sanar, cómo se supone que debemos lamer nuestras heridas. Somos nosotras las que tenemos que seguir adelante y preservar nuestra especie, preservar la supervivencia de nuestra descendencia —de las lobas que somos.

Una de las nuevas canciones, “(Entre Paréntesis)”, termina con el aullido de “Loba”.

La loba está en todo este álbum. La loba es lo que me ayudó a reconstruirme. Tuve mis momentos en que aullé a la luna y lamía mis heridas. Y me conecté con esa mujer primitiva que había en mi interior, para simplemente alejar el dolor cantando y bailando, para exorcizarlo. Creo que las mujeres tienen esta fuerza y esta intuición especial —este instinto natural de supervivencia. Cuando realmente queremos sobrevivir a una situación, sólo tenemos que encontrar ese ser dentro de nosotras —para proteger a la manada.

¿Te ayudó tu popularidad

a superar esos años difíciles??

No el hecho de ser una celebridad. No sólo tuve que enfrentar la disolución de mi familia —tuve que hacerlo con los periodistas a mi puerta, con la gente hablando de ello, y yo misma enterándome de cosas vía la prensa. Realmente fue extremadamente doloroso. Pero mis fans simplemente me conocen, me comprenden, perdonan mis errores y me apoyan, sean cuales sean las decisiones que tome. Me conmueve cuando hablo de eso, porque honestamente nunca pensé que estarían allí como estuvieron. Pero me han mostrado la mejor versión de mí misma y me han hecho creer que valgo la pena y que debo seguir adelante. Sabes, ellos y mis hijos definitivamente han sido la mayor ayuda, el mayor apoyo que he recibido.

“Última” se siente como una de las canciones más emocionalmente expuestas del álbum.

Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé, no, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Está atrapada aquí, es un quiste, necesito sacarla. Así que entré al estudio, la escribí, la terminé y la canté en un día. Y también es la última que planeo escribir sobre ya sabes quién.

