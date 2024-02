Kingsley Ben-Adir interpreta a Bob Marley en película biográfica

La elección ha sido denunciada por muchos jamaiquinos, que señalan que desde películas de la década de 1990 como “Jamaica Bajo Cero”, Hollywood ha utilizado actores no jamaiquinos con acentos diluidos.

“Tratamos de encontrar a alguien de Jamaica que pudiera hablar el dialecto que necesitábamos”, dijo Ziggy Marley, el hijo mayor de Bob Marley y productor de “Bob Marley: One Love”. Pero decidió que esas cosas no eran la clave para interpretar a su padre: “Kingsley aportó una profundidad emocional que nadie más aportó a las audiciones”, dijo.

Bob Marley, la luminaria del reggae, era un rastafari con rastas de Jamaica que cantaba y tocaba la guitarra. Kingsley Ben-Adir es un británico con el pelo muy corto que no canta ni toca la guitarra y mide 18 centímetros más que Marley. Aún así, Ben-Adir fue elegido para interpretar a Marley en una nueva película biográfica de Hollywood, la culminación de un año de búsqueda del actor adecuado.

Pero si bien las críticas de “Bob Marley: One Love” han sido casi uniformemente negativas, incluso algunos críticos severos han elogiado la actuación de Ben-Adir. “En una película que se ciñe principalmente a fórmulas confiables, él es algo que hay que amar”, escribió Olly Richards de Empire.

Ben-Adir recientemente explicó su transformación.

“En la cinta de la audición, sabía que mi dialecto jamaiquino iba a ser básico y equivocado”, dijo Ben-Adir, de 37 años. Sólo tuvo dos días para prepararse. Estudió “Live at the Rainbow”, un vídeo de concierto filmado en 1977. Después de ver su audición, la familia Marley pidió conocer a Ben-Adir, quien dijo: “Había algo respecto a que la familia estuviera involucrada que me hizo sentir como si pudiera soltar la responsabilidad de todo el asunto y concentrarme en encontrar la verdad emocional”.

Tuvo menos de un año para transformarse. Compró una guitarra, vio videos instructivos en YouTube y tocó “Redemption Song” una y otra vez “como demente” antes de contratar a un profesor de guitarra. Los productores dijeron que podían rodar alrededor de eso, pero Ben-Adir sintió que era crucial aprender.

Cantar fue un reto mayor. A Ben-Adir ni siquiera le gusta el karaoke. En las escenas del concierto de la película, hace playback con la grabación original, pero en otras partes toca la guitarra y canta. Pensó que los hijos de Marley, Stephen, quien se desempeñaba como supervisor musical, y Ziggy doblarían su voz, pero gracias al trabajo con una entrenadora de voz, Fiora Cutler, sonó lo suficientemente bien como para hacer la tarea él mismo.

Nueve meses no era tiempo suficiente para dejarse crecer las rastas, por lo que usó peluca. “Me di cuenta de que nunca me vería tanto como él como quisiera, así que tuve que soltarlo”, dijo Ben-Adir.

Durante su tiempo libre en el rodaje de “Barbie” (fue uno de los Kens), estudió el acento de Marley. Una vez que comenzó el rodaje, se apoyó en la familia Marley y en Neville Garrick, amigo cercano de Marley, que aparecer como asesor histórico de la cinta, para establecer el nivel correcto de dialecto. También estudió la forma en que Marley se movía en el escenario, que describió como una forma de dirigir la banda, así como otros tics físicos.

Ben-Adir habló con “60 o 70 personas que conocían a Bob”, dijo. Algunas de las personas más cercanas a Marley se negaron a reunirse con él. “No todo el mundo va a confiar en mí, porque soy ‘un bwoy inglés’”, dijo en dialecto. “Lo entiendo. Bob significa tanto para tanta gente, y todavía sienten mucho dolor porque murió tan joven”. (La estrella murió de cáncer a los 36 años, en 1981.)

La película inicia en 1976, cuando Marley ya es la máxima estrella del reggae. Sobrevive a un intento de asesinato en su casa, posiblemente por motivos políticos, y luego se exilia en Gran Bretaña, donde graba “Exodus”, el álbum que lo convierte en una superestrella mundial.

“Comprendí que el viaje interno de Bob tenía que versar con la seguridad”, dijo Ben-Adir. “La película es una exploración del trauma y de lo que significa sentir que no estás seguro o no eres amado en tu propio País”.

Ben-Adir, que habla poco sobre su vida personal, dijo que allí encontró puntos en común con Marley.

“Hay muchas cosas que mis amigos ni siquiera saben”, dijo. “Desde que tengo memoria, no tenía la sensación de que todo iba a estar bien.

“Ser testigo de violencia a cierta edad y cómo eso afecta la confianza y la seguridad —eso fue realmente mi investigación con Bob y conmigo. Fue violencia”, explicó.

