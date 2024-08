Kazreti: de oasis comunista a ciudad en ruinas tras colapso de la Unión Soviética

Por Ivan Nechepurenko/The New York Times

KAZRETI, Georgia — La ciudad de Kazreti, arropada en las pintorescas montañas cerca de la frontera con Armenia, alguna vez contó con un cine, un banco, fuentes, dos escuelas y un jardín de infantes. Ensambles de danza y equipos de voleibol de toda la Unión Soviética venían a competir, y la calefacción central y la energía eléctrica eran gratuitas.

“Era un verdadero oasis comunista”, señaló Davit Jakeli, de 52 años, quien trabajaba como carpintero en una escuela en la ciudad de unos 5 mil 500 habitantes, unos 80 kilómetros al suroeste de Tbilisi, la Capital georgiana.

No obstante, tras el colapso soviético en los 90, todo se vino abajo en Kazreti, recordó. Al ya no contar con el apoyo de la economía del mando soviético, las minas de oro y cobre locales, que no eran rentables, cerraron, dejando a cientos de personas sin trabajo.

Ahora sólo hay una escuela, y el cine y el banco han cerrado.

“Es una gran injusticia lo que pasó aquí”, dijo Jakeli, quien ahora revende chatarra desde casa.

En el curso de las últimas tres décadas, Georgia, un País de 3.6 millones de habitantes, ha sido uno de los estados ex soviéticos más pro-Occidente. Encuestas aún muestran que más del 60 por ciento está a favor de unirse a la Unión Europea y la OTAN.

Sin embargo, persisten tensiones entre quienes ven el futuro de Georgia en Occidente y quienes añoran un pasado soviético que les brindó infraestructura e ingresos estables.

A inicios de este año, miles de activistas en Tbilisi protestaron contra una ley impulsada por el Gobierno para frenar la influencia de organizaciones financiadas por Occidente.