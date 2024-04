Inteligencia Artificial escribe biografías veloces, pero erróneas

Por Elizabeth A. Harris /The New York Times

Después de que Joseph Lelyveld, ex editor ejecutivo de The New York Times, falleció en enero, su hermano Michael Lelyveld se conectó a Internet para ver cómo era recordado.

Como era de esperar, encontró obituarios en los principales medios de comunicación. Pero también encontró otros retratos inesperados de su hermano.

En los días inmediatamente posteriores a su muerte se publicaron en Amazon al menos media docena de biografías. Varias estaban disponibles para su compra el mismo día de su deceso.

Los libros, dijo Lelyveld, describían a su hermano como un fumador empedernido que perfeccionó sus habilidades en El Cairo y reportó desde Vietnam —nada de lo cual es cierto. “Quieren ganar dinero con tu dolor”, dijo.