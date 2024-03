Hospitales de Haití cerrados y sin suministros por violencia pandillas

Por David C. Adams y Frances Robles /The New York Times

Taïna Cenatus, una estudiante culinaria de 29 años en Haití, perdió el equilibrio en la escuela un día de este mes y cayó. Ya en el suelo, se dio cuenta de que una bala perdida la había alcanzado en la cara.

Dejó un pequeño orificio en su mejilla, milagrosamente sin tocar su mandíbula y dientes.

A diferencia de muchos haitianos heridos en una salvaje toma de la Capital, Puerto Príncipe, por una pandilla, Cenatus pudo llegar a una clínica. Pero aún padece dolor, su herida se inflama y no puede obtener ningún alivio, con cada vez más clínicas y hospitales abandonados por el personal o saqueados por las pandillas.

“Me duelen los dientes”, dijo. “Puedo sentir que algo anda mal”.

La toma del poder por parte de las pandillas ha dejado en ruinas un sistema de atención médica ya débil. Más de la mitad de las instalaciones médicas en Puerto Príncipe y una gran región rural, Artibonite, están cerradas o no funcionan a plena capacidad, dijeron los expertos, porque es demasiado peligroso llegar a ellas o porque les han robado sus medicamentos y otros suministros.

En un País donde las Naciones Unidas estiman que hasta un millón de personas enfrentan la amenaza de la hambruna, el desmoronamiento de la infraestructura médica amenaza con poner en riesgo miles de vidas más.