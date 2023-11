Se alistan mujeres para pelear en Ucrania

“Nadie quiere pelear en las trincheras”, dijo Olha Bakhmatova, de 46 años, una psicóloga que asistió al entrenamiento. Pero sentía que era “inevitable” que más mujeres terminaran peleando y quería estar preparada. “Entiendo: si no yo, ¿quién?”, dijo.

Por Andrew E. Kramer y Maria Varenikova / The New York Times

El acercamiento del Ejército ucraniano a las mujeres es un paso hacia la igualdad, pero también refleja el precio que ha cobrado la guerra. Los cientos de miles de hombres que querían ofrecerse como voluntarios al inicio de la guerra ya se han unido; muchos están muertos o heridos. Las sesiones exclusivamente para mujeres tienen como objetivo proporcionar un entorno de aprendizaje donde las mujeres no se sientan menos informadas que los hombres y donde sus esfuerzos no se comparen con la fuerza física masculina.

“Las mujeres pueden pelear a la par con los hombres y al mismo tiempo seguir siendo femeninas”, dijo Darya Trebukh, fundadora del grupo no gubernamental Ucrania Valkiriya, que dirige las sesiones. “El género de un guerrero no hace ninguna diferencia”.

“Todo el mundo entiende que la guerra no terminará en un mes. No quiero, nunca quise, pero entiendo que debo estar preparada para hacerlo”, dijo Vynokur, de 26 años, sobre ser miembro del Ejército. Éste no recluta a mujeres, aunque recientemente ha requerido que las mujeres con formación médica se registren para el reclutamiento.

El grupo Valkiriya ha entrenado a unas 200 mujeres en habilidades de combate. Las mujeres que desean unirse al Ejército se inscriben en las oficinas de reclutamiento; aproximadamente una de cada cinco realizando el entrenamiento lo ha hecho, dijo Trebukh.

En el bosque, pocas horas después de iniciado el entrenamiento, un grupo de media docena de mujeres, incluyendo a Sychova, practicaron tomar por asalto un edificio. Subieron escaleras, cruzaron pasillos, doblaron esquinas, cubriéndose unas a otras y manteniendo sus armas apuntadas a posibles amenazas. En un piso superior aguardaba un hombre que hacía de enemigo. Cuando el grupo líder llegó hasta él, una mujer gritó: “¡Contacto!”. Las alumnas fingieron disparar. “Es todo, chicas”, gritó Sychova por una escalera. “Lo matamos”.

© 2023 The New York Times Company