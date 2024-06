La guerra empuja a Sudán hacia el abismo

Por Declan Walsh | The New York Times

Las Naciones Unidas aún no han declarado oficialmente una hambruna en Sudán, pero pocos expertos dudan de que se esté produciendo una en partes de Darfur y Jartum.

Para Amna Amin, la guerra significa hambre. Después de que combatientes de las FAR irrumpieron en su zona de Omdurman, una de las tres ciudades que componen el área conurbada de Jartum, Amin, de 36 años, no tenía forma de alimentar a sus cinco hijos.

La ONU estima que la mitad de los 9 millones de residentes del Estado de Jartum ha huido. Su aeropuerto internacional está cerrado. Casi todas las mil 60 sucursales bancarias de la capital han sido asaltadas, dicen los funcionarios, y muchos miles de automóviles han sido robados en una campaña de saqueo calle por calle, la mayoría por parte de las FAR.

Los hospitales están a su límite. Cada día, cientos de pacientes llegan al hospital Al Nau, cerca de la línea del frente en Omdurman.

Amouna Elhadi se encontraba sentada junto a la cama de su hijo, Hassan, un niño de 14 años que recibió un disparo en el estómago por parte de los mustanfareen, como se les conoce a los nuevos grupos de jóvenes que luchan junto al Ejército de Sudán.

Las FAR no respondieron a acusaciones de tortura y otros abusos cometidos por sus combatientes.

La guerra comenzó como una disputa entre el jefe del Ejército de Sudán, el General Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las FAR, el Teniente General Mohamed Hamdan. Pero desde el otoño pasado, tras una serie de victorias de las FAR, una proliferación de grupos armados se ha sumado a la lucha, en su mayoría respaldando a los militares. Hay rebeldes de Darfur, milicias étnicas, islamistas que alguna vez fueron leales al ex Presidente Omar Hassan al-Bashir y miles de mujeres y hombres reclutados en las calles.

Los funcionarios de EU ven cada vez más con ojos críticos a los Emiratos Árabes Unidos, el mayor patrocinador extranjero de la guerra. Tiene amplios intereses agrícolas y de oro en Sudán, y antes de la guerra firmó un acuerdo para construir un puerto de 6 mil millones de dólares en el Mar Rojo. Desde el año pasado, ha contrabandeado armas a las FAR vía una base en Chad, en violación del embargo de armas de la ONU, reportó The New York Times.

Egipto, por el contrario, ha respaldado al Ejército de Sudán. Pero es el reciente giro del Ejército hacia Irán en busca de drones y otras armas lo que ha causado alarma en Washington, dijeron varios funcionarios occidentales.

Rusia parece haber ayudado a ambas partes. Al principio de la guerra, mercenarios de Wagner suministraron a las FAR misiles antiaéreos, dicen investigadores de la ONU. Posteriormente, los rusos viajaron a Jartum, donde entrenaron a combatientes a derribar aviones de combate sudaneses, dijeron dos altos funcionarios sudaneses. Hoy quedan en la capital casi dos docenas de agentes de Wagner. Pero es posible que la postura de Rusia haya cambiado. Tras una visita a Puerto Sudán de un enviado ruso en abril, un General sudanés dijo que Sudán estaba dispuesto a permitir el acceso naval ruso a sus puertos a cambio de armas y municiones.

La intromisión extranjera está frustrando la diplomacia encabezada por Estados Unidos y Arabia Saudita para alcanzar un alto al fuego, aunque los críticos dicen que esos esfuerzos han sido débiles. El País, advierten, se está precipitando hacia un conflicto prolongado que podría conducir a la anarquía o a feudos rivales.

La guerra fácilmente podría extenderse más allá de las fronteras de Sudán. Está provocando tensiones dentro de los servicios de seguridad de Chad y ha interrumpido ingresos petroleros vitales para Sudán del Sur. Ahora corre el riesgo de afectar a Etiopía, el segundo país más poblado de África.

Algunos sudaneses en el exilio quieren que intervenga el mundo exterior. Pero hasta ahora, dicen, sólo ha empeorado las cosas.

“Es simple locura”, dijo Ibrahim Elbadawi, ex Ministro de Economía ahora en El Cairo, haciendo un llamado a una fuerza de paz de la ONU. “El pueblo de Sudán lo exige”, afirmó. “Ya basta”.

“Una de las situaciones más horribles está en camino de empeorar muchísimo”.

