Granjas de pinos navideños son hábitats para la fauna silvestre

Por: Cara Buckley/ The New York Times

Unos años luego de que la Sociedad para la Protección de los Bosques de New Hampshire inició una granja de pinos navideños, Nigel Manley, quien supervisaba las operaciones, empezó a notar algunos sucesos interesantes entre las hileras de fragantes álamos de bálsamo y abetos Fraser que bordeaban el terreno.

En la primavera, las áreas alrededor de los árboles más jóvenes atraían aves que anidan en el suelo, como tordos —pájaros cantores que migran hacia y desde Sudamérica— frailecillos y becadas, que aprovechaban los espacios abiertos para realizar sus vuelos de cortejo y criar a sus polluelos.

Ciervos ocultaban a sus crías entre la hierba crecida. Ampelis y petirrojos anidaban en árboles más viejos. Ratones y topillos atraían zorros y aves de rapiña que se daban un festín cuando se podaba la maleza.

En estos tiempos climáticamente peligrosos, cuando las propiedades refrescantes y oxigenantes de los árboles nunca habían sido más valoradas, parece contradictorio apoyar su tala.

Sin embargo, los beneficios ecológicos de los pinos navideños naturales son la razón por la que muchos ambientalistas los promocionan por encima de las versiones artificiales a base de petróleo.