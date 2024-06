Gran banda sonora trae memorables recuerdos en la película “I Saw the TV Glow”

Por Esther Zuckerman/ The New York Times

Después de ver “I Saw the TV Glow”, una nueva película dirigida por Jane Schoenbrun, sentí una sensación que no había sentido en mucho tiempo: necesito esta banda sonora.

La película es una historia surrealista sobre dos estudiantes de preparatoria de la década de 1990 que se obsesionan con un programa de televisión tipo “Buffy, la cazavampiros” llamado “The Pink Opaque”. Es una película rica que toma prestado del terror, la televisión de la década de 1990 y la experiencia de Schoenbrun al declararse transgénero.

Pero también cuenta con algunas melodías increíbles, como una hipnótica versión de “Anthems for a Seventeen Year-Old Girl” de Broken Social Scene en voz de yeule e interpretaciones de King Woman, Sloppy Jane y Phoebe Bridgers, que aparecen en pantalla como músicos en un club visitado por los personajes.

La banda sonora completa tiene aún más qué amar. Al escucharla, me sentí como un niño otra vez. Ésa era precisamente la intención de Schoenbrun. Pensaron que la película necesitaba una “gran banda sonora de angustia adolescente”.

Citando “elecciones canónicas” de bandas sonoras como “Donnie Darko”, “Los Excéntricos Tenenbaums” y “Tiempo de Volver”, que cumple 20 años este año, admiten que son opciones bastante obvias y “quizás un poco penosas”. Me identifico. Yo también tenía un iPod a principios de la década del 2000 lleno de bandas sonoras, y una de las que escuchaba con más frecuencia era “Tiempo de Volver”. El acompañamiento a la cinta independiente de Zach Braff —sobre un hombre en medio de una crisis de un cuarto de vida— fue un momento tan cultural como la película en sí, obteniendo discos de platino y elevando a bandas como los Shins.