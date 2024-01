Suplican que se libere a los rehenes israelíes en Davos

Por Bret Stephens / The New York Times

La reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, es en gran medida una oportunidad para que los poderosos se codeen con los aún más poderosos. En gran medida, pasé mi tiempo aquí escuchando a líderes gubernamentales —el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán me pareció un disimulador excepcionalmente talentoso— y hablando con líderes empresariales, miembros de grupos de expertos y funcionarios. Pero las historias más conmovedoras que escuché vinieron de algunas de las personas menos poderosas aquí.

“Abro los ojos y siento que se me cierra la garganta”, me dijo Rachel Goldberg, describiendo sus mañanas durante los más de 100 días anteriores. “Rezo una oración judía y pido: ‘Que hoy sea el día’. Y luego digo: ‘Finge ser humana’. Y me pongo este disfraz porque, si estoy hecha bolita en el piso, no puedo salvarlo”.

Estaba hablando —con extraordinaria compostura— de su hijo de 23 años, Hersh Goldberg-Polin. El 7 de octubre, estaba en el festival de música Nova con un amigo cuando terroristas de Hamas asesinaron allí a 364 personas a sangre fría. Hersh y casi 30 personas más intentaron esconderse en un pequeño refugio antiaéreo al borde de la carretera. Los terroristas lo atacaron con granadas de mano y luego con una granada propulsada por cohete, matando a casi todos.

Hersh apenas sobrevivió al ataque. Goldberg me mostró imágenes en vídeo, tomadas por Hamas, de cómo lo metieron en un camión y lo llevaron a Gaza. Perdió la mitad inferior de su brazo izquierdo, dejando un muñón ensangrentado.

Goldberg estuvo en Davos para hablar con cualquiera que pueda ayudar a salvar y devolver a los 132 rehenes restantes, incluido Hersh. También acudió Noam Peri, que trabaja para Google en Israel. El padre de Peri, Chaim, un soldador y artista del kibutz Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza, fue sacado de su casa la mañana del 7 de octubre.

Estaba escondido con su esposa, Osnat, en la habitación segura de su casa cuando Hamas irrumpió. Chaim empujó heroicamente a un terrorista, dándole tiempo a Osnat para esconderse. Cuando Hamas regresó, se fue con ellos. No regresaron a revisar la habitación en busca de más personas.