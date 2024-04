Falsifican percepción de los migrantes

Por Ken Bensinger / The New York Times

METETÍ, Panamá — Ayub Ibrahim acababa de emerger de la jungla. Todavía le dolían los pies. Un mes antes, había abandonado su hogar en Somalia, huyendo de una guerra civil, dijo, viajando primero a Turquía, luego a Brasil y finalmente cruzando a pie una extensión de 106 kilómetros conocida como el Tapón del Darién. Descansando en el sofocante campamento de inmigrantes San Vicente, en Panamá, con cientos de otros recién llegados, de repente se encontró rodeado por media docena de estadounidenses con cámaras de video.

“¿Les cae bien Ilhan Omar?”, preguntó una persona. “¿Qué opinan de Joe Biden?”.

Ibrahim, de 20 años, dijo que admiraba a Omar, la primera somalí-estadounidense en servir en el Congreso de Estados Unidos. No sigue la política estadounidense, añadió, pero cree que Biden es un buen Presidente. Cuando se le preguntó si el Presidente Joseph R. Biden Jr. o el ex Presidente Donald J. Trump sería mejor para los inmigrantes, eligió a Biden.

Más tarde, Ibrahim diría que se había sentido emboscado y confundido por las preguntas. No tenía intención de hacer una declaración política. Pero para entonces ya era demasiado tarde.

Una de sus interlocutores, Laura Loomer, activista de derecha y ex candidata republicana al Congreso, ya había publicado en línea un vídeo editado de la conversación. Se diseminó por internet, acumulando casi 2 millones de visitas en X.

El título decía: “¡Ilegales somalíes proclaman su apoyo a Ilhan Omar y Joe Biden dentro del campamento de migrantes en Panamá!”

A medida que la inmigración se convierte en un tema dominante en la carrera presidencial estadounidense del 2024, los medios de comunicación de derecha han estado inundados de videos crudos y a menudo engañosos de migrantes que emergen del Tapón del Darién, un tramo sin caminos de la selva panameña que se ha convertido en un cuello de botella para miles de personas camino a Estados Unidos.

Los videos son presentados como prueba de lo que los republicanos suelen describir como una “invasión” de terroristas musulmanes, espías chinos y criminales latinoamericanos. Publicados en las redes sociales, los videos culpan a Biden de la migración y sugieren, falsamente, que los demócratas están alentándolo para crear nuevos electores ilegales. Las organizaciones de ayuda internacional son retratadas como especuladores que lucran con la miseria humana.

The New York Times rastreó gran parte de ese contenido al trabajo de Michael Yon, un ex boina verde del Ejército de EU que se ha convertido en el guía turístico de cabecera para periodistas, políticos e influencers de las redes sociales de derecha que desean ver el Tapón del Darién.

El contenido creado por los visitantes ha acompañado conversaciones sobre inmigración en Fox News, el programa en línea de Tucker Carlson e incluso para el propio Trump. El candidato presidencial republicano volvió a publicar un video realizado por Loomer.