La esterilización forzada a personas discapacitadas sigue siendo un problema

Por Sarah Hurtes / The New York Times

Anita no puede hablar ni comprender información compleja. A los 28 años, se comunica principalmente con expresiones faciales y sonidos parecidos a los de un bebé. Cuando sus menstruaciones le causan calambres y dolor, gime y se agita, incapaz de comprender.

Para eliminar esta incomodidad y aliviar la carga de cuidarla, los cuidadores de un hogar de vida asistida en Reikiavik propusieron que Anita fuera sometida a una histerectomía, un procedimiento quirúrgico importante para extirpar el útero y poner fin a sus periodos.

Eirikur Smith, funcionario de la oficina de discapacidad de Islandia, descubrió este plan el año pasado durante una visita a la casa.

“¿Sabe siquiera si quiere tener hijos más tarde?”, recuerda haber preguntado.

La administradora, dijo, quedó atónita. “Simplemente se rió en mi cara.

“’Por supuesto que no’”, dijo que le respondió. “¿Por qué querría tener hijos?”.

La esterilización forzada, con su historia de racismo y eugenesia, está prohibida en múltiples tratados internacionales. Treinta y siete naciones europeas y la Unión Europea han ratificado el Convenio de Estambul, que declara, sin excepción, que la esterilización no consentida es una violación de derechos.

Pero una investigación de The New York Times encontró que más de un tercio de esos países han hecho excepciones, a menudo para personas que el Gobierno considera demasiado discapacitadas como para dar su consentimiento. Algunos países han prohibido la práctica, pero no la han criminalizado. Y los registros muestran que el organismo de control del tratado de Estambul ha criticado repetidamente a los gobiernos por no hacer lo suficiente para proteger a las personas discapacitadas.

El resultado es que las personas con discapacidad intelectual —en su mayoría mujeres— siguen siendo esterilizadas, incluso cuando no es médicamente necesario.

Los médicos y expertos creen que la práctica es poco común, pero el mantenimiento de registros es inconsistente.

En generaciones pasadas, los gobiernos de todo el mundo esterilizaban a las personas discapacitadas como una cuestión de política, pero hoy son los padres y cuidadores quienes buscan la cirugía —diciendo que lo hacen por el bien de las mujeres.

En Islandia, en marzo, Hermina Hreidarsdottir autorizó una histerectomía para su hija de 20 años con un deterioro cognitivo severo, cuyos períodos a veces duraban seis semanas.

“Sé que es tabú, pero no lo hicimos para dejarla infértil”, dijo Hreidarsdottir. “Queríamos que se sintiera mejor”.

Islandia ha prohibido desde el 2019 la esterilización no consentida salvo en casos de necesidad médica. Pero la ley cubre sólo la salpingoclasia, o ligadura de las trompas de Falopio. Las histerectomías son consideradas un tratamiento médico y están excluidas del veto.

Ni los tratados ni la mayoría de las leyes nacionales abordan cómo mujeres con discapacidades graves como Anita o la hija de Hreidarsdottir podrían alguna vez dar su consentimiento a una cirugía de este tipo.

En Francia, la ley permite la esterilización de personas con grave discapacidad mental en determinadas circunstancias.

“Cuando decimos ‘esterilización de los discapacitados’, podemos sonar como nazis, pero esto ignora por completo la diversidad de las discapacidades, la gravedad de ciertas discapacidades y la angustia de los padres”, dijo Ghada Hatem-Gantzer, una ginecóloga parisina que forma parte de un comité que aprueba aproximadamente tres esterilizaciones al año. Incluso cuando la ley es estricta, la esterilización a veces continúa.

En Islandia, Smith, cuya hermana tiene síndrome de Down, estuvo particularmente frustrado con el caso de Anita. Los apuntes de sus colegas muestran que los cuidadores no habían probado un dispositivo intrauterino hormonal, o DIU, que puede acortar los periodos.

“Propusieron una histerectomía sin consentimiento ni conversación”, escribió un colega de Smith. Un periodista de The Times visitó la casa de Anita varias veces, la observó y revisó los registros, que se refieren únicamente a su nombre.

Después de que intervino Smith, la administradora de la casa dejó de buscar la cirugía.

Islandia, al igual que sus vecinos nórdicos, tiene una historia oscura en este ámbito. En 1938, el País inició una política de esterilización y aborto para las personas que su ley llamaba “débiles mentales”. Islandia es ahora una voz destacada en problemas de derechos humanos. El Ministerio de Salud de Islandia dijo que había endurecido sus leyes de esterilización a lo largo de los años.

Aún así, Smith dijo que los casos más difíciles de detectar involucran a padres y médicos que presionan a las mujeres para que den su consentimiento, “para controlar y afectar su salud sexual y reproductiva”.

Para él, esta cuestión es sencilla. Una mujer no pierde sus derechos humanos por estar discapacitada o tener periodos prolongados.

Pero reconoce que no es imparcial. Su hermana, Kristin, fue esterilizada a insistencia de su madre. “Ella dio su consentimiento por escrito”, dijo Smith. “Pero fue engañada”.