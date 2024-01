Encuentran la manera de llevar medicamento al cerebro

Por Gina Kolata | The New York Times

Aduhelm, el medicamento recientemente aprobado para el mal de Alzheimer, puede eliminar parte del amiloide que forma las placas cerebrales que son características de la enfermedad. Pero la mayor parte del medicamento se desperdicia porque impacta la barrera hematoencefálica, que protege al cerebro de toxinas e infecciones, pero también evita la entrada de muchos medicamentos.

Por lo tanto, los investigadores intentaron abrir la barrera hematoencefálica por un corto tiempo mientras administraban el fármaco, un anticuerpo monoclonal, utilizando pulsos de ultrasonido dirigidos con alta precisión junto con pequeñas burbujas de gas para abrir la barrera.

Los investigadores de la Universidad de Virginia Occidental reportaron sus resultados en la revista The New England Journal of Medicine. Cuando se abrió la barrera, se disolvió 32 por ciento más de placa, dijo Ali Rezai, el neurocirujano que dirigió el estudio. El grupo no midió la cantidad de anticuerpos que ingresaban —lo que requeriría marcar radiactivamente el fármaco— pero en estudios con animales, abrir la barrera permitió que ingresaran de cinco a ocho veces más anticuerpos al cerebro, dijo Rezai.

El experimento, probado en tres pacientes con Alzheimer leve, fue un estudio de seguridad preliminar y no fue diseñado para medir resultados clínicos. Otros investigadores dijeron que era un enfoque innovador, pero difícil, a uno de los problemas más retadores en el tratamiento de enfermedades cerebrales.