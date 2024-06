En una nación de machismo, Claudia Sheinbaum marca un hito en México

Desde el inicio de la contienda Presidencial, los únicos candidatos competitivos eran dos mujeres: Sheinbaum, científica climática del partido gobernante Morena, y Xóchitl Gálvez, ex Senadora y empresaria que representa una coalición de Oposición.

Por Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega /The New York Times

Hoy, la mitad de la legislatura del País está compuesta por mujeres. La Suprema Corte de Justicia, ambas cámaras del Congreso y el Banco Central son liderados por mujeres. Lo mismo sucede con las Secretarías de Gobernación, Educación, Economía, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Ahora, una mujer se ha convertido en la persona más poderosa del País, la comandante de las fuerzas armadas, la ejecutiva de la segunda economía más grande de Latinoamérica.

Alma Lilia Tapia, vocera de un grupo de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el estado de Guanajuato, dijo antes de las elecciones que creía que ambas contendientes prestarían más atención a las súplicas de las familias de los casi 100 mil desaparecidos en México, en comparación con sus antecesores.

The New York Times entrevistó a 33 mujeres mexicanas previo a las elecciones que dijeron saber que esto por sí solo no borraría las muchas indignidades que enfrentan. Sigue siendo un país donde las mujeres mueren a un ritmo extraordinario, donde ganan mucho menos que los hombres en promedio y donde el machismo sigue estando culturalmente arraigado.

Pero para muchos electores, y para la propia Sheinbaum, la llegada de una mujer al cargo más alto del País sí tiene un peso simbólico.

“Cuando una niña te dice: ‘Yo también quiero ser Jefa de Gobierno’, la verdad es que te genera una emoción enorme”, dijo Sheinbaum a un entrevistador, “no sólo por lo que significa ese reconocimiento, sino también por ver que una niña piensa más allá de los estereotipos que nos han impuesto como mujeres”.