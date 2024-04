Por Jason Horowitz y Gaia Pianigiani/The New York Times

BOLZANO, Italia — En un edificio municipal de la ciudad alpina de Bolzano, Stefano Baldo salió temprano del trabajo para tomar su descanso para amamantar.

“Está claro que no doy pecho”, dijo Baldo, un administrador de transporte de 38 años. Pero con su esposa en casa con un recién nacido, uno de los padres tenía derecho por ley a tomarse el tiempo y necesitaba recoger a algunos de sus otros cinco hijos.

Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. La Primera Ministra Giorgia Meloni y el Papa Francisco han advertido que los italianos están en peligro de desaparecer. Pero la zona del Alto Adigio-Tirol del Sur y su capital, Bolzano, más que cualquier otra parte del País, ha surgido como un universo de procreación paralelo, con tasas de natalidad estables durante décadas.

La razón, dicen los expertos, es que el Gobierno provincial ha desarrollado prestaciones amigables con las familias. Los padres disfrutan de descuentos en guarderías, productos para bebé, comestibles, atención médica, recibos de energía, transporte, actividades extraescolares y campamentos de verano.

“Si no invertimos dinero en las familias, no hay futuro para ninguno de nosotros”, dijo Waltraud Deeg, ex miembro del consejo provincial y arquitecta de sus políticas familiares. “La familia es un proyecto a largo plazo, por lo que las políticas también deben serlo”.

La zona del Alto Adige conserva cierta independencia sobre las decisiones financieras y puede parecer más austriaco que el resto de Italia. La zona también tiene el ingreso por residente más alto de Italia, según ISTAT, la agencia de estadísticas del País.

Baldo se subió a su motoneta y se dirigió a la guardería para recoger a sus hijos de 4 y 5. Los niños cruzaron la calle con él para recoger a su hermanito en una guardería para niños más pequeños. Cruzaron la calle hacia su departamento, donde la esposa de Baldo, Tiziana Balzamá, de 39 años, los recibió con un bebé en brazos.