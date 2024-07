“El Novio”, el primer reality show gay en Japón producido por Netflix

Por Motoko Rich y Kiuko Notoya/The New York Times

TOKIO — Japón es la única de las democracias más ricas del mundo que no ha legalizado las uniones entre personas del mismo sexo. Pocas celebridades son abiertamente homosexuales. Los grupos conservadores se oponen a los esfuerzos legislativos para proteger a la comunidad LGBTQ. Pero ahora, Netflix ha lanzado el primer reality de citas entre personas del mismo sexo del País.

En el curso de 10 episodios de “El Novio”, un grupo de nueve hombres se reúne en una lujosa casa de playa en las afueras de Tokio. El formato evoca el reality show romántico más popular de Japón, “Terrace House”, con su conjunto de integrantes del elenco pulcros y extremadamente educados, supervisados por un panel de comentaristas joviales. El ambiente es saludable y mayoritariamente casto.

Los hombres, que tienen entre 22 y 36 años, operan un camión de café durante el día y preparan la cena por la noche, con salidas ocasionales afuera para tener citas. Uno de los pocos conflictos de la serie gira en torno al costo de comprar pollo crudo para hacer batidos de proteínas para un bailarín de club que intenta mantener su físico. El sexo rara vez es tema, y la amistad y la superación personal ocupan un lugar tan destacado como el romance.

En Japón, los pocos artistas abiertamente homosexuales y transgénero que aparecen regularmente en la televisión son típicamente cómicos afeminados. Con “El Novio”, Dai Ota, el productor ejecutivo, dijo que quería “retratar las relaciones entre personas del mismo sexo como realmente son”.

Ota, que también fue productor de “Terrace House”, dijo que había evitado “el enfoque de ‘incluyamos a personas que causan problemas’”. El programa, dijo, representa la diversidad de otra manera —con integrantes de herencia sudcoreana, taiwanesa y multiétnica.

Ota dijo que el programa no pretende ofrecer comentarios sociales abiertos. A los miembros del elenco no se les recomendó no hablar sobre los retos de ser gay o bisexual en Japón, dijo, pero les recordó a los participantes en potencia que “una amplia gama de espectadores podrán escuchar esos pensamientos”.

Soshi Matsuoka, fundador de Fair, un grupo de defensa LGBTQ en Tokio, que vio la serie dijo que su simple existencia “muestra un cambio en la sociedad”. Pero quisiera que el elenco hablara más sobre su sexualidad y el contexto social de la comunidad LGBTQ en Japón.

Aunque las encuestas muestran que más del 70 por ciento del público nipón apoya la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, las personas homosexuales y transgénero siguen siendo objeto de discriminación y discursos de odio.

Es cuestionable si el programa sienta las bases para un cambio político con el tiempo, dijo Jennifer Robertson, profesora emérita de antropología en la Universidad de Michigan que ha escrito frecuentemente sobre la cultura LGBTQ en Japón.

© 2024 The New York Times Company